Brian Priske gaat zijn boekje te buiten na PSV - Feyenoord: 'Normaal doe ik dit nooit, maar...'

Brian Priske is na afloop van het TOTO KNVB Beker-duel tussen PSV en Feyenoord (2-0) allesbehalve te spreken over de arbitrage van dienst. Over het eerste doelpunt van PSV, gemaakt door Johan Bakayoko, is veel te doen en ook Priske heeft voor de camera van ESPN een duidelijk oordeel over de situatie.

Bij de treffer van de Belgische aanvaller leek Ismael Saibari hinderlijk buitenspel te staan. De middenvelder stond voor de neus van doelman Timon Wellenreuther, die naar eigen zeggen de bal niet zag aankomen.

De VAR keek vervolgens even naar de situatie, maar vond het niet nodig om de scheidsrechter naar de kant te roepen, laat staan om het doelpunt af te keuren.

“Het eerste doelpunt is beslissend in deze wedstrijd”, steekt de Deense trainer van Feyenoord van wal. “Voor mij is dit de eerste keer dat ik over de scheidsrechter spreek. Dat doe ik echt nooit, maar het is echt vervelend.”

“Het is de tweede keer in vier dagen”, gaat Priske vervolgens verder. “Ik kan er nog wel een aantal verzinnen. Vandaag is de keuze van de scheidsrechter weer beslissend voor de wedstrijd. Dat doet pijn en ik snap het niet.”

“Ik snap de grensrechter niet, ik snap de VAR niet. Voor mij is dit echt onbegrijpelijk. Wat kan onze doelman doen? Het doet pijn want de wedstrijd wordt op deze manier beslist. Het doet pijn maar het is zeker geen excuus."

Uiteindelijk wist PSV in de tweede helft de voorsprong nog te verdubbelen. Guus Til tikte een lage voorzet van Saibari van dichtbij tegen de touwen.