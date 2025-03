Transferwaardes Ajax bekend: Brobbey grote verliezer; absolute winnaar stijgt zeven miljoen euro

De nieuwe marktwaardes van de Eredivisie-spelers zijn bekend. Transfermarkt heeft vrijdag nieuwe prijskaartjes om de nek van spelers gehangen, en bij Ajax is Brian Brobbey de grootste daler. Kenneth Taylor is daarentegen flink in waarde gestegen.

Van de volledige selectie van Ajax zijn er elf spelers in waarde gedaald, terwijl er ook elf spelers zijn die flink in waarde zijn gestegen. De totale waardestijging van de selectie van trainer Francesco Farioli ten opzichte van december 2024 bedraagt 16,2 miljoen euro.

De grootste stijger bij Ajax is clubtopscorer Taylor, die liefst zeven miljoen euro meer waard is geworden. De middenvelder kwam zes keer tot scoren in de afgelopen tien Eredivisie-duels. Ook leverde Taylor, die tot medio 2027 onder contract staat, een assist. Hij is nu naar schatting 23 miljoen euro waard.

De belangrijkste daler is Brobbey, die 3 miljoen euro verloor. Ondanks de daling vertegenwoordigt de spits nog altijd een waarde van 27 miljoen euro. Brobbey beschikt, net als Taylor, over een contract tot medio 2027.

De meest waardevolle speler in de selectie van Farioli is nu Jorrel Hato. Naar schatting is de verdediger 30 miljoen euro waard, al is zijn geschatte prijskaartje niet gestegen of gedaald sinds de laatste update in december.

De grootste procentuele stijger is Youri Baas, wiens waarde liefst 100 procent gestegen is. Waar hij in december nog 6 miljoen euro waard was, is de verdediger nu 12 miljoen euro waard.

Verder is Josip Sutalo 4 miljoen euro meer waard geworden, waardoor zijn geschatte prijskaartje nu 22 miljoen euro is. Anton Gaaei is ook flink gestegen: van 3,5 miljoen euro naar 6 miljoen euro. Oliver Edvardsen is mede door zijn transfer van Go Ahead Eagles naar Ajax nu 5 miljoen euro waard.