Brian Brobbey verklaart gebaar na doelpunt tegen Maccabi Tel Aviv: 'Eigenlijk...'

Brian Brobbey kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de overwinning van Ajax op Maccabi Tel Aviv (5-0) in de Europa League. De spits was eindelijk weer trefzeker en hij leverde bovendien twee assists af. Brobbey erkent dat hij wel slapeloze nachten heeft gehad van de doelpuntendroogte.

“Dit was heerlijk, eindelijk mijn doelpuntje. Twee assists, dus goede wedstrijd”, zo concludeert de Ajax-spits na afloop voor de camera van Ziggo Sport. “Voor die indirecte vrije trap zei ik dat ik die bal zou gaan nemen en dat ik hem hard zou gaan plaatsen.”

Brobbey verzorgde de assists bij de 1-0 van Bertrand Traoré en bij de 2-0 van Kenneth Taylor. De 4-0 tekende de aanvalsleider zelf aan met een snoeihard schot uit een indirecte vrije trap.

“Natuurlijk kwam er ook een beetje frustratie los”, vervolgt Brobbey, die zijn handen samenbracht bij het juichen en zijn ogen sloot. “Ik stond natuurlijk al lang droog, dus ik was heel blij om deze te maken. Er kwam emotie los, inderdaad.”

“Of ik de fans bedankte voor het geduld na het doelpunt? Nee haha, ik bedankte God eigenlijk. Het maakte me wel blij dat de supporters mijn naam de hele avond riepen. Daarvoor bedank ik ze natuurlijk ook.”

“Als spits wil je graag scoren, dus als dat niet lukt slaap je even niet goed. Maar ik ben blij om nu te scoren. Mentaal zat het wel goed hoor, ik heb veel gesprekken met mijn broers gevoerd.”

“Verder ben ik natuurlijk ook blij met mijn assists, want ze waren mooi”, besluit Brobbey. “Maar ik scoor liever, haha. Iedereen helpt me binnen de ploeg ook wel om het hoofd koel te houden. Je zag ook dat iedereen heel erg blij voor me was.”