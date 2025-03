Brian Brobbey tóch mee naar Frankfurt; VI weet of Ajax-spits kan starten in Europa League-duel

Brian Brobbey is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van ESPN, toch fit genoeg bevonden om deel uit te maken van Ajax’ Europa League-selectie tegen Eintracht Frankfurt. Voetbal International schrijft dat de spits woensdagmiddag samen met de rest van de groep afreist naar Duitsland, waar Brobbey vermoedelijk geen basisplek zal hebben.

De fysiek sterke aanvaller moest afgelopen zondag de strijd uit bij PEC Zwolle (0-1 winst) vroegtijdig staken. Na een kwartier liet hij zich vervangen voor Bertrand Traoré.

Knieklachten speelden Brobbey parten. “Al snel werd duidelijk dat Brobbey geen grote schade heeft opgelopen, maar hij moest de afgelopen dagen wel herstellen en kon daarom niet meetrainen”, schrijft Lentin Goodijk namens VI.

Tegen Frankfurt kan de Oranje-international zeer waarschijnlijk niet vanaf de aftrap meedoen. Francesco Farioli moet zodoende puzzelen, zeker aangezien ook Wout Weghorst ontbreekt met een blessure.

Don-Angelo Konadu en Julian Rijkhoff voegen zich bij de selectie van Ajax en komen donderdag in aanmerking voor minuten. Met dat gegeven in het achterhoofd ontbraken zij dinsdag al bij Jong Ajax.

Jordan Henderson is niet van de partij. De aanvoerder van de Amsterdammers liep in het heenduel tegen een fatale gele kaart aan en is geschorst.

Verder zit de pas zeventienjarige Lucas Jetten voor het eerst bij de selectie van Ajax. Farioli neemt de talentvolle linksback mee naar Duitsland