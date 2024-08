Brian Brobbey sluit vertrek bij Ajax niet uit: 'Dan ga je natuurlijk nadenken'

Brian Brobbey is tevreden met het spel van Ajax tegen Jagiellonia Bialystok. De Amsterdammers wisten zich donderdag mede dankzij de 3-0 overwinning te plaatsen voor de competitiefase van de Europa League. Brobbey was eenmaal trefzeker en hij scoorde op bijzondere wijze.

“Ik ben tevreden. Het was een teamprestatie en we zijn door, dus ik ben tevreden”, zo vertelt Brobbey in gesprek met Ziggo Sport. “Het was af en toe wel lastig, want in de as was het heel erg druk. In de tweede helft kwamen we er een stuk beter doorheen.”

Brobbey tekende in de 71ste speelminuut de derde en laatste treffer aan op aangeven van Kenneth Taylor. Hij leek na een vlotte voetbeweging te scoren met links, maar dat was niet het geval, erkent de spits.

“Hoe ik de bal erin kreeg? Via mijn heup! Maar goed, zulke goaltjes tel je ook. Ik liep lachend naar Kenneth toe en zei: ‘Wat een geluk!’ Maar deze goaltjes zijn het allerlekkerst. Ik was erg blij met het doelpunt. Het was lang geleden.”

Verder gaat de spits van de Amsterdammers in op zijn toekomst bij Ajax. Afgelopen week legde hij een aanbieding van Nottingham Forest naast zich neer en hij benadrukt gelukkig te zijn in Amsterdam, al laat de aanvaller de deur wel op een kier.

“Ik zit op mijn plek bij Ajax en ik voel me prima, ook in de stad Amsterdam. Waar moet ik anders naartoe? Als er iets moois komt, dan ga je altijd nadenken. Op dit moment zit ik gewoon lekker bij Ajax.”

Tot slot benadrukt Brobbey blij te zijn met de komst van Wout Weghorst. “Concurrentie maakt iedereen beter denk ik. En waarom we vier spitsen nodig hebben? Dat moet je aan Alex Kroes vragen, daar ga ik niet over.”