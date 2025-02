Brian Brobbey gooit Kenneth Taylor lachend voor de bus tijdens live interview met ESPN

Brian Brobbey is erg blij dat hij zijn doelpuntenvorm weer enigszins heeft weten te hervinden bij Ajax. De aanvaller was verantwoordelijk voor de eerste van twee Ajax-treffers zondagmiddag en zo is de ploeg van Francesco Farioli met vijf punten afstand op PSV de trotse koploper van de Eredivisie.

Op aangeven van Mika Godts tekende Brobbey na een klein uur voor de openingstreffer. Het rake schot betekende dat Brobbey van de laatste dertien schoten die hij loste er vier tegen de touwen zag vliegen.

"Het gevoel is anders dan eerst", constateert Brobbey na afloop koeltjes bij ESPN. De sterke spits kende eerder in het seizoen een ware doelpuntendroogte. "Nu vallen zulke ballen er wel in. Hopelijk volgen er meer."

Als verslaggever Cristian Willaert aan Brobbey vraagt of hij inmiddels gewend is dat hij na een uur spelen naar de kant wordt gehaald - hetgeen ook tegen Go Ahead Eagles weer gebeurde - moet hij lachen.

"Of ik het al gewend ben?", herhaalt hij de vraag lachend. "Nee, maar ik was heel erg ziek, dus ik begrijp hem wel. Daarnaast kan er ook iets misgaan in een wedstrijd, dus dat begrijp ik wel."

Binnen de selectie van Ajax heerste de afgelopen periode een tamelijk hardnekkig griepvirus. Brobbey werd zelf ook geveld, terwijl ook mannen Kenneth Taylor en Youri Baas ook slachtoffer werden van de griepgolf.

"Ik denk eerlijk gezegd dat Kenneth iedereen heeft aangestoken", lacht de spits voor de camera. "Als je het hem vraagt, zal hij hetzelfde zeggen. Baas en Kenneth waren ook erg ziek, nog meer mensen ook. Nu is iedereen er overheen, dus er zijn geen excuses meer."