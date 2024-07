Marcel Brands hoopt oude bekende over te halen om belangrijke rol binnen PSV te vervullen

Aloys Wijnker moet de nieuwe hoofd jeugdopleiding van PSV worden, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International maandag. De Eindhovenaren zijn op zoek naar een opvolger van Ernest Faber, die als directeur voetbalzaken aan de slag gaat bij het Australische Adelaide United FC.

Wijnker is geen onbekende naam voor algemeen directeur Marcel Brands. Het duo kent elkaar van hun gezamenlijke tijd bij AZ. Inmiddels is Wijnker werkzaam bij de KNVB, in de rol van Manager Top Jeugdvoetbal.

Rik Elfrink, journalist namens het ED, lijkt enthousiast over Wijnker. “Wijnker werkte in het verleden met Brands en Stewart bij AZ en in die periode is de opleiding in Alkmaar op een deugdelijke manier neergezet, is het oordeel van velen.”

Brands hoopt Wijnker te overtuigen om op De Herdgang aan de slag te gaan. De landskampioen zoekt liefst twee personen voor de rol van hoofd jeugdopleiding. Naast Wijnker is Phillip Cocu op gesprek geweest in Eindhoven.

Cocu zal meer te werk moeten gaan als transitiecoach, die talenten moet begeleiden in hun laatste stappen naar het Philips Stadion. Het is vooralsnog onduidelijk of hij dat ziet zitten, daar de voormalig middenvelder het afgelopen decennium fungeerde als hoofdtrainer bij PSV, Fenerbahçe, Derby County en Vitesse.

De naar Australië vertrokken Faber vertolkte de rol van hoofd jeugdopleiding bij PSV liefst zes seizoenen. Daarvoor was hij werkzaam als trainer bij NEC en FC Groningen. Bij Adelaide United is Faber voor het eerst verantwoordelijk voor de inkomende- en uitgaande transfers van een eerste elftal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!