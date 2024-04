Brands bevestigt belangstelling van PSV: ‘Het is een interessante speler’

PSV wil komende zomer een extra rechtercentrale verdediger aantrekken, zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands zondag in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Philippe Sandler is een van de verdedigers die PSV in de gaten houdt. "Een interessante speler", zegt Brands over de NEC'er.

"We hebben in de winter al gekeken naar een rechtercentrale verdediger, dus dat is ook een van de prioriteiten voor deze zomer", bevestigt Brands. "Dan gaan we kijken welke kandidaat daar het meest geschikt voor is."

Brands is officieel niet verantwoordelijk voor het aankoopbeleid. "Earnest Stewart maakt de lijstjes, daar ben ik niet zo mee bezig." Toch heeft ook Brands een stevige vinger in de pap.

Sandler is bezig aan zijn tweede seizoen bij NEC, waarmee hij de bekerfinale haalde. "Het is een goede speler. Ik weet niet of hij het niveau bij ons aan zou kunnen, daarvoor zou hij eerst bij ons moeten spelen. Maar het is een interessante speler, dat is duidelijk."

Bij PSV is André Ramalho op dit moment de eerste optie als rechtercentrale verdediger. Er klinkt regelmatig kritiek op de Braziliaan, maar de Eindhovenaren willen verder met hem. Ramalho kan zijn aflopende contract in het Philips Stadion verlengen. "Earnest is daarover het hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek."

Mario Been begrijpt dat wel, zo laat de coach in ruste weten in het praatprogramma op ESPN. "Over Ramalho wordt vaak gedaan alsof hij helemaal niks kan, maar dat is niet helemaal zo", zegt Been. "Het is een echte verdediger, maar hij heeft ook spelers als Olivier Boscagli, Joey Veerman en Jerdy Schouten om zich heen waar hij heel makkelijk de bal aan kwijt kan." In die omgeving kan Ramalho volgens Been nuttig zijn.

PSV hoopt dat Ramalho zijn verblijf in Eindhoven gaat verlengen. "In tegenstelling tot wat in de media vaak wordt aangegeven is hij echt een voorbeeld voor de spelersgroep", aldus Brands. "Het is echt een leiderstype, een topprof."

Brands kan zich vinden in de woorden van Been. "Je ziet wat je wil zien. Natuurlijk is Boscagli opbouwend bijzonderder, dat is duidelijk, maar Ramalho is echt een goede verdediger."

