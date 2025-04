‘Ik denk dat Jordan Henderson blij is dat hij Ajax - Sparta mist’

Bram van Polen denkt niet dat Jordan Henderson het erg vindt dat hij niet in actie hoeft te komen tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder van Ajax pakte in de eerste helft van het Eredivisie-duel met FC Utrecht (4-0) zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij geschorst is in de komende speelronde.

Henderson kreeg het zondag al aan het begin van de wedstrijd aan de stok met arbiter Bas Nijhuis, die de Engelsman uiteindelijk in de 39ste minuut een gele kaart gaf voor een overtreding.

“Ik kreeg geel vanwege een overtreding, niet vanwege aanmerkingen op de leiding, dacht ik”, legt Henderson na afloop zelf uit voor de camera van ESPN. “Ik denk dat het een zware straf is, maar goed. Nu ben ik de volgende wedstrijd geschorst. Wel jammer, want ik wil natuurlijk geen wedstrijden missen.”

Van Polen geeft na het interview aan te vermoeden dat Henderson het niet erg vindt om geschorst te zijn. “Ik denk wel dat hij nu blij is met die gele kaart. Je wil uiteindelijk echt die kampioenswedstrijd spelen. Zo is het ergens wel. Als je de hele tijd op scherp staat, is dat niet lekker spelen.”

“Ik denk dat hij het wel lekker vindt dat hij tegen Sparta niet speelt, omdat voor Ajax nog niet de kampioenswedstrijd is. Daarna kan hij weer iets relaxter gaan spelen”, aldus Van Polen.

Eerder pakte Henderson al gele kaarten in de duels met Heracles Almelo, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. Sinds 9 februari staat de controleur van Ajax al op scherp.

Komend weekend kan Ajax inderdaad nog geen kampioen worden. Als PSV alles zou verliezen en de Amsterdammers winnen de komende wedstrijden, dan kan thuis tegen NEC Nijmegen op 11 mei de schaal op zijn vroegst in ontvangst worden genomen.