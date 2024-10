Boudewijn Zenden zag één uitblinker bij PSV: 'Ik vond hem echt fantastisch'

Boudewijn Zenden is lovend over het optreden van Ryan Flamingo tegen Sporting Portugal. Met de 21-jarige verdediger in de basis leek PSV lange tijd op weg naar een 1-0 overwinning, maar vlak voor tijd werd het toch nog gelijk: 1-1.

PSV kwam na een kwartier spelen op 1-0 via Jerdy Schouten. Daarna kreeg de club meerdere kansen om de score te verdubbelen, maar dat lukte niet. Zeven minuten voor tijd kreeg PSV het deksel op de neus, toen Daniel Bragança de 1-1 maakte. Dat bleek ook de eindstand.

Na afloop van het duel is Zenden bij Ziggo Sport lovend over Flamingo. “Ik vond hem echt fantastisch vandaag”, begint de analist zijn lofzang.

“En we hadden het er ook even over op de tribune. Áls je dan die rol krijgt in de één tegen één, wordt het eigenlijk ook gewoon heel makkelijk. Want je hebt maar één taak: die man uitschakelen”, doelt Zenden op de tactiek van PSV en de rol die Flamingo daarin had: duels aangaan met spits Viktor Gyökeres.

“Dat heeft hij echt fantastisch gedaan. In de duels, in de snelheid, kopduels, voor z’n man komen… Die spits hebben we eigenlijk totaal niet gezien. Hij deed het echt fantastisch, hij zat overal tussen.”

Ook PSV-trainer Peter Bosz is lovend over Flamingo. “Ik vond dat we goed stonden, ik vond dat we goed druk zetten.”

“Gedurfd, want je speelt wel één op één met die gevaarlijke spits. Ryan heeft dat natuurlijk geweldig gedaan”, aldus Bosz.