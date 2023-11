Bosz zorgt met uitspraken voor ergernis: ‘Niet alleen arrogant, maar ook gênant’

Zaterdag, 11 november 2023 om 13:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:30

Sjoerd Mossou kwalificeert de uitspraken die Peter Bosz vrijdag deed over de regelgeving voor beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie als ‘lachwekkende onzin’. Bosz zei er niets van te snappen dat geblesseerde spelers uit de hoofdmacht hun revalidatieperiode niet kunnen afsluiten bij Jong PSV.

Mauro Júnior en Armando Obispo zijn beiden bij PSV op de weg terug na lang blessureleed. Bosz had het tweetal graag wedstrijdritme op laten doen bij de beloftenploeg, maar doordat zij 24 jaar zijn mogen ze niet meer in actie komen voor Jong PSV.

"Het is te gek voor woorden”, zei Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het Eredivisie-duel met PEC Zwolle. “Ik vind het belachelijk dat profs niet de kans krijgen ritme op te doen in een tweede elftal. Waar moeten wij onze profs laten spelen? Dat kan dus alleen in vriendschappelijke wedstrijden, waardoor wij weer andere spelers moeten belasten?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bosz begrijpt niets van ‘onvoorstelbare’ KKD-regels: ‘Te gek voor woorden'

Bosz sprak vrijdag zijn onvrede over de Keuken Kampioen Divisie-regelgeving voor beloftenploegen uit. Lees artikel

De uitspraken van Bosz zorgen voor gefronste wenkbrauwen bij veel supporters van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, maar ook bij Mossou. “Nu mag iedereen schaamteloos voor zijn eigen parochie preken, ook Bosz, maar vanuit een iets breder perspectief is het natuurlijk lachwekkende onzin”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Eerder het tegenovergestelde is waar: het zou pas echt 'te gek voor woorden' zijn als de topclubs wél lukraak iedere speler mochten opstellen in de tweede profcompetitie van Nederland. Alsof die topclubs nog niet genoeg privileges hebben.”

Mossou wijst erop dat de deelname van beloftenteams aan de Keuken Kampioen Divisie al jaren tot ‘flagrante competitievervalsing’ leidt. “Uitslagen hangen rechtstreeks samen met de speeldag, want op vrijdagen treden de Jong-teams vaak met heel andere teams aan dan op maandag. Het maakt nogal een verschil namelijk: op maandagavond tegen Mauro Júnior, Obispo of pakweg een herstellende Johan Bakayoko spelen, of op vrijdag tegen talenten als Jesper Uneken en Julian Kwaaitaal.”

Tot slot haalt Mossou aan dat een meerderheid van alle middelgrote profclubs vaak minimaal een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Deze jaargang zijn het onder meer FC Groningen, NAC, Willem II, ADO Den Haag, FC Emmen, De Graafschap en Roda JC die willen promoveren en het niet zien zitten om tegen een versterkte belofenploeg met dispensatiespelers aan te treden.

“Wie zelfs in dat licht geen enkel oog heeft voor de basisprincipes van eerlijke competitie, kijkt uitsluitend naar zijn eigen belang. Dat is niet alleen arrogant, maar vooral gênant”, aldus Mossou.