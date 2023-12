Bosz: ‘Noa Lang nodigt hem regelmatig thuis uit, gaaf dat hij dat doet’

Peter Bosz is enorm te spreken over Noa Lang. De trainer van PSV ziet in zijn 24-jarige pupil een toekomstige leider. In een interview met het Algemeen Dagblad geeft Bosz aan in positieve zin te zijn verrast door zijn vleugelaanvaller.

Bosz laat weten eind jaren ‘80, in zijn tijd als speler van Toulon, een wijze les te hebben geleerd. “De assistent van trainer Rolland Courbis zei dat je in elke spelersgroep drie leiderstypes gaat vinden. Eén speler die zich opwerpt als de leider in het veld, de speler die van nature voorop gaat in de strijd.”

“Een tweede leider is er buiten het veld. Vaak de aanvoerder, sociaal van karakter, die ook praat met het bestuur. En er is een leider van de sfeer. De grapjas om wie iedereen moet lachen. Ik ben daarover gaan nadenken. En vaak gaat het wel op”, aldus Bosz.

De zestigjarige oefenmeester ziet in Lang een leider van de sfeer en geeft te kennen zich in het karakter van de Oranje-international te hebben vergist. “Weet je, ik kende die jongen niet, maar ik had wel een beeld van hem. Gebaseerd op wat ik in de media las. Bij PSV vroegen ze me: ‘Peter, wat als we Noa Lang halen?’ Ik zei: ‘Oeh, dat is wel een flinke uitdaging in je selectie.’ Maar ik kende hem dus zelf niet.”

Inmiddels durft Bosz te stellen dat Lang een leider gaat worden. “Als-ie het al niet is. In het veld, buiten het veld, beide. Hij brengt bij PSV sfeer. Rapt zijn eigen nummer.”

Lang maakte zelf begin jullie de overstap naar PSV. Toch stond hij volgens Bosz vooraan om zich te ontfermen over andere aanwinsten van de Eindhovenaren. “Ik vroeg aan Malik Tillman of hij een beetje gewend was. ‘Ja’, zei hij. ‘Noa nodigt me regelmatig uit. En dan nodigt hij ook de kapper uit en zitten we bij hem thuis.’ Dan denk ik: dat hoef je niet te doen. Maar hij doet het wel. Gaaf”, aldus Bosz.

De trainer van PSV haalt tot slot een ander voorbeeld aan waaruit blijkt dat Lang het voortouw binnen de selectie neemt. “Diezelfde Noa gaat na een wedstrijd naar Jordan Teze toe en zegt: ‘Waardeloze wedstrijd van je. Je hebt alles breed en terug gespeeld. Speel die ballen vooruit. Dat kun je hartstikke goed!’ Achter iemands rug is het heel makkelijk praten. Maar in je gezicht, dat doet een leider.’’



