Pascal Bosschaart kijkt met een goed gevoel terug op zijn korte periode als interim-trainer van Feyenoord. De 45-jarige coach, die nu weer voor de groep staat bij Jong Feyenoord, licht in de nieuwste aflevering van De Voetbalweek van VoetbalPrimeur een aantal eerste elftalspelers uit die hem opvielen.

Na het ontslag van Brian Priske kwam Bosschaart in februari als interim-coach voor de spelersgroep te staan. Bosschaart leidde vier officiële wedstrijden, onder meer het gewonnen tweeluik in de Champions League tegen AC Milan.

Bosschaart zegt van alle spelers uit Feyenoord 1 te hebben genoten. "Maar als ik dan een speler eruit moet pikken, zou ik Dávid Hancko zeggen", aldus de coach. "Een op en top prof, zonder de rest tekort te doen. Alle jongens hebben mij positief verrast."

Bosschaart vraagt ook speciale aandacht voor Anis Hadj Moussa. "We hebben ook wel eens onze mening over Hadj Moussa. Die speelde al een tijdje met een gebroken rib, wat niemand weet. Hij is gewoon doorgegaan."

Bosschaart krijgt de vraag of je met een gebroken rib geen rust moet houden. "Dat zou je zeggen inderdaad", reageert de oud-verdediger. "Deze jongen heeft een bepaald karakter getoond, waar ik alleen maar van kan genieten. Tuurlijk kun je erover discussiëren of hij misschien minder heeft gepresteerd dit jaar, maar iemand die dusdanig hard werkt en zijn pijn opzij zet, dan heb je bij mij al een streepje voor."

De vraag is of Hadj Moussa het seizoen op deze manier kan afmaken. "Ik ben geen dokter, dus laat me wegblijven bij de doktersvoorschriften", aldus Bosschaart.

"Hij heeft bepaalde pijnstilling gekregen om toch te kunnen spelen. Dat getuigt van karakter."