Borussia Dortmund wint spektakelstuk met zes goals en drie afgekeurde treffers

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 17:35 • Jonathan van Haaster

Borussia Dortmund heeft na een spectaculaire wedstrijd drie punten overgehouden aan het duel met Union Berlin. De hoofdstedelingen leidden bij rust nog met 1-2, maar binnen tien minuten na de onderbreking stond Dortmund alweer voor. Julian Ryerson zorgde uiteindelijk voor de beslissing: 4-2. Die Borussen staan tweede, achter de verrassende koploper VfB Stuttgart, dat dankzij een hattrick van Serhou Guirassy met 3-1 won van VfL Wolfsburg. Achtervolgers Bayer Leverkusen en Bayern München moeten wel nog in actie komen deze speelronde.

Edin Terzic had zoals verwacht een basisplaats in huis voor Donyell Malen. De Oranje-international stond net als Marco Reus en Jamie Bynoe-Gittens achter spits Niclas Füllkrug, die andermaal de voorkeur kreeg boven Sébastien Haller. De plek van de geschorste linksback Ramy Bensebaini werd ingenomen door Reyerson. Bij Union kregen stonden zowel Danilho Doekhi als Sheraldo Becker aan de aftrap. Robin Gosens moest aan de linkerkant voor de aanvallende impulsen zorgen.

Gosens zorgde in de vijfde minuut al direct voor dreiging. De linkspoot schoot in alle vrijheid met rechts een volley over de lat. Aan de andere kant bleek Dortmund een stuk effectiever. Een hoekschop van Reus belandde bij Füllkrug, die in twee instanties doel trof: 1-0. De voorsprong bleef slechts twee minuten op het scorebord staan. Gosens kreeg een kopkans uit een hoekschop en deed de bal via de onfortuinlijke Füllkrug in de verre hoek belanden: 1-1.

Malen liet zich na een kwartier zien met een afstandsschot, waar goalie Frederik Rønnow met moeite een antwoord op had. Alex Kral leek aan de andere kant een vrije trap binnen te koppen. De middenvelder bleek echter een teenlengte buitenspel te hebben gestaan. Aan de andere kant deed zich een soortgelijke situatie voor. Füllkrug kopte binnen en stond nipt buitenspel: goal afgekeurd.

Daarmee was het nog lang niet gedaan in de eerste helft. Becker werd in de zestien van Dortmund onderuitgehaald door Mats Hummels, waarna Leonardo Bonucci achter de bal ging staan. De Italiaan stuurde Gregor Kobel de verkeerde hoek in: 1-2. Daarmee werd de ervaren mandekker (36) de oudste Italiaan ooit die in de Bundesliga wist te scoren.

De tweede helft begon fantastisch voor Dortmund. Vier minuten na de onderbreking kreeg Nico Schlotterbeck wat ruimte aan de linkerkant en hij besloot dan ook uit te halen. Zijn verwoestende pegel ging sloeg via de handschoenen van Rønnow en de onderkant van de lat tegen de touwen: 2-2.

Vlak na de gelijkmaker van Schlotterbeck pakte Dortmund de leiding. Hummels verdedigde tot tweemaal toe goed uit en stuurde Reus op een boodschap. De ervaren spelmaker zette een lange sprint in, behield het overzicht en legde af op invaller Julian Brandt. De aanvaller annex aanvallende middenvelder kon afleggen op Malen, maar ging voor eigen succes en haalde zijn gelijk: 3-2.

Toch kreeg Union nog de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Becker zette door aan de rechterkant en legde terug op Brenden Aaronson, die in alle vrijheid wild naast schoot. Het bleek een zeer dure misser. Uit een tegenaanval loste Reyerson een niet al te gevaarlijk ogend schot, maar omdat Gosens zijn poging van richting veranderde was Rønnow volstrekt kansloos: 4-2. Invaller Haller dacht in de slotfase de 5-2 binnen te tikken. De Ivoriaan bleek echter hands gemaakt te hebben, waarmee de derde afgekeurde treffer van de middag een feit was.