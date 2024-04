Borussia Dortmund verliest topper in eigen huis door onstuitbare Serhou Guirassy

VfB Stuttgart heeft de topper tegen Borussia Dortmund zaterdagavond gewonnen. In het Signal Iduna Park waren die Schwaben met 0-1 te sterk, door een doelpunt van Serhou Guirassy. Nummer drie Stuttgart komt nu in punten gelijk met nummer twee Bayern München. Dortmund staat ondertussen teleurstellend vijfde.

Donyell Malen raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen, en is daar nog altijd niet van hersteld. Daarom ontbrak hij zaterdag in de wedstrijdselectie van Dortmund. Ian Maatsen zat er wel bij: hij stond bovendien in de basis, als linksback.

De eerste helft ging redelijk gelijk op, maar de meeste kansen waren wel voor de thuisploeg. Zo werd een schot van Emre Can gekeerd door Alexander Nübel, bracht de doelman ook redding op een knal van Marcel Sabitzer en kopte Niclas Füllkrug naast uit een corner.

Halverwege het eerste bedrijf werd ook Stuttgart gevaarlijk, en kreeg het ook de beste kans tot dan toe. Een voorzet belandde bij Guirassy, maar hij kopte in kansrijke positie naast.

Doordat Nübel enkele minuten later knap redding wist te brengen op een poging van de doorgebroken Karim Adeyemi, gingen beide ploegen met de brilstand op het bord de rust in.

Na ruim een uur spelen brak Guirassy de ban. Jamie Leweling gaf de bal laag voor op de spits, die de bal vanaf een meter of tien de bovenhoek in schoot: 0-1. Voor Guirassy alweer zijn 24ste doelpunt in dit Bundesliga-seizoen.

Dortmund ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker, en kreeg tien minuten voor tijd een enorme mogelijkheid. Nübel bracht fraai redding op een kopbal van Felix Nmecha, waarna Nico Schlotterbeck de rebound huizenhoog over schoot. Stuttgart hield ook daarna stand, en daardoor leed Dortmund de eerste nederlaag in alle competities sinds 25 februari.

