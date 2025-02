Borussia Dortmund stuurt Sven Mislintat per direct de laan uit

Sven Mislintat is ontslagen als technisch directeur van Borussia Dortmund, zo meldt de club donderdag via officiële kanalen.

De 52-jarige Mislintat was al langer in conflict met sportief directeur Sebastian Kehl. Na negen maanden komt er een einde aan zijn tijd in Dortmund. Sportief directeur Lars Ricken heeft Mislintat donderdag persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn ontslag.

Mislintat werd afgelopen zomer aangesteld bij Dortmund en de voormalig hoofdscout, bijgenaamd Diamanten Auge, moest de selectie vormgeven. Zijn aanstelling ging al gepaard met de nodige scepsis.

De bemoeienis van Mislintat met het transferbeleid zou de hoofdreden voor de hevige discussies met Kehl zijn. "Mislintat wordt binnen de organisatie gezien als een eigenwijs persoon die overtuigd is van zijn ideeën en geen blad voor de mond neemt", aldus het Duitse Sky Sport.

"Het idee om Kehl en Mislintat samen de club te laten sturen mislukte al na een paar maanden jammerlijk." De twee kemphanen zouden totaal niet kunnen samenwerken en botste bij werkelijk elke discussie over een transfer.

Ook Nuri Sahin, die tot voor kort hoofdtrainer was bij Die Schwarzgelben zou zich groen en geel hebben geërgerd aan het solistische handelen van Mislintat.

Een van de laatste prestaties van Mislintat in Dortmund is het binnenhalen van Diant Ramaj. De Duitse doelman, die eerder door Mislintat naar Ajax werd gehaald, tekende dinsdag bij Borussia Dortmund. Ramaj wordt dit seizoen tot de zomer uitgeleend aan FC Kopenhagen.