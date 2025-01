Borussia Dortmund ontvangt nieuw, verhoogd bod van Aston Villa op Donyell Malen

Aston Villa heeft een nieuw, verhoogd bod uitgebracht op Donyell Malen. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De hoogte van het nieuwe bod zou rond de 25 miljoen euro liggen.

“Aston Villa heeft het bod op Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen verhoogd”, aldus Plettenberg op X. “Het meest recente bod van Aston Villa bedraagt ongeveer 25 miljoen euro. Dortmund verlangt nog steeds dertig miljoen euro.”

Malen wordt al langere tijd in verband gebracht met Aston Villa. Zelf zou de aanvaller graag willen vertrekken bij Dortmund, en Voetbal International meldde maandag dat hij een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de club uit Birmingham.

Malen staat bovenaan het prioriteitenlijstje van Aston Villa, maar nu is het aan de clubs om eruit te komen. Het bod van 25 miljoen euro dat de Premier League-club heeft uitgebracht lijkt opnieuw niet hoog genoeg te zijn, gezien de vraagprijs van Dortmund.

Aston Villa bracht deze maand al twee keer eerder een bod uit op Malen. Het eerste bedroeg zestien miljoen euro plus bonussen, het tweede achttien miljoen euro plus bonussen. Dat was dus niet genoeg.

Sky Deutschland meldde onlangs al dat Dortmund heeft geprobeerd om Ian Maatsen, die vorig seizoen met die Borussen de Champions League-finale haalde, bij de deal te betrekken. Aston Villa kwam echter meteen met een duidelijk antwoord: Maatsen blijft in Engeland.

In Dortmund is Malen dit seizoen niet verzekerd van een basisplek. In dertien Bundesliga-optredens kwam de pijlsnelle voorhoedespeler tot drie doelpunten. In het systeem van Nuri Sahin zijn spitsen Serhou Guirassy en Maximilian Beier ook met regelmaat basisklanten.