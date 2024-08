Borussia Dortmund nadert akkoord met Premier League-club over Füllkrug

West Ham United nadert een akkoord met Borussia Dortmund over de transfer van Niclas Füllkrug, meldt Sky Sports. De spits is nog niet akkoord met the Hammers, maar daar worden geen problemen verwacht.

Füllkrug onderhoudt een goede relatie met West Ham-directeur Tim Steidten. De bestuurder wilde de Duits international al naar Engeland halen toen hij uitkwam voor Werder Bremen. Lücke koos destijds voor een vervolgstap in Dortmund, maar er is nog altijd sprake van een goede relatie tussen de twee.

Mogelijk zal die goede relatie tussen Steidten en Füllkrug doorslaggevend zijn in de keuze van de aanvalsleider. Van een persoonlijk akkoord is nog geen sprake, maar daar worden geen onoverkomelijke obstakels verwacht. Füllkrug en zijn management hebben al gesprekken gevoerd met West Ham.

Dortmund zou volgens Sky Sport-journalist Patrick Berger tussen de 25 en 30 miljoen euro willen zien voor Füllkrug, die nog tot medio 2026 vastligt in het Signal Iduna Park. Het liefst wil de club hem helemaal niet kwijt, maar Füllkrug lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een vertrek.

Füllkrug was niet blij met de komst van Serhou Guirassy en ging al gesprekken aan met AC Milan, waar hij in beeld is als opvolger van Olivier Giroud. Álvaro Morata werd al binnengehaald, maar i Rossoneri willen zeker twee nieuwe spitsen zien. Milan lijkt nu achter het net te vissen.

Naast de Italianen werden ook VfB Stuttgart en Atlético Madrid genoemd als mogelijke vervolgbestemmingen voor de 31-jarige Füllkrug. Atlético nadert na het mislopen van Artem Dovbyk, die kiest voor AS Roma, nu een deal met Villarreal over Alexander Sørloth.

West Ham is deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt. The Hammers versterkten zich in een eerder stadium al met Wes Foderingham, Luis Guilherme en Max Kilman. Daarnaast is de club dicht bij de komst van Crysencio Summerville en Aaron Wan-Bissaka.