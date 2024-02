Borussia Dortmund meldt dag na feest slecht nieuws over Haller richting PSV

Sébastien Haller kan de komende tijd niet in actie komen voor Borussia Dortmund, zo maakt de club bekend. De Ivoriaan heeft last gekregen van een enkelblessure, die hem eerder dit seizoen ook al een tijd aan de kant hield. Het heenduel met PSV in de achtste finales van de Champions League komt hoe dan ook te vroeg.

De voormalig aanvalsleider van Ajax en FC Utrecht bezorgde Ivoorkust onlangs de Afrika Cup door voor de winnende treffer aan te tekenen in de finale tegen Nigeria (2-1). Haller werd donderdag bij zijn terugkomst op het sportcomplex als een held onthaald door zijn ploeggenoten met confetti, een rookmachine en Ivoriaanse vlaggen.

Haller wist op dat moment al dat hij niet geheel fit was, daar hij tegen Nigeria vlak voor tijd naar de kant werd gehaald met enkelklachten. Vrijdagochtend onderging Haller de nodige tests en daaruit is gebleken dat hij te maken heeft met een opspelende enkelblessure.

Haller liep medio december een enkelblessure op in het Bundesliga-duel met FSV Mainz 05. Het was even onzeker of Haller überhaupt deel zou kunnen nemen aan de Afrika Cup, maar hij herstelde tijdig. Nu heeft de boomlange aanvaller toch weer last van die blessure gekregen en zit hij voorlopig aan de kant.

Heel veel lijkt zijn afwezigheid voor Dortmund niet te veranderen. Niclas Füllkrug is de nummer één in de punt van de aanval, ook wanneer Haller fit is. In het 4-2-3-1-systeem van trainer Edin Terzic is er bovendien geen ruimte voor een extra pure spits in de startopstelling.

Het is momenteel nog onduidelijk of Haller er bij de return tegen PSV op 13 maart wel bij is. Dortmund neemt het de komende weken op tegen VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, FC Union Berlin en Werder Bremen, voordat de return tegen PSV op het programma staat.

Dortmund kent tot dusver een wisselvallig seizoen. In de Champions League won het de ijzersterke groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United, maar in de Bundesliga is de landstitel een utopie geworden.

Die Schwarzgelben moeten zich richten op plek vier, waar ze nu op staan. Het als vijfde geklasseerde RB Leipzig heeft echter slechts drie punten minder. Nummer drie VfB Stuttgart heeft drie punten meer dan Dortmund.

