Boodschap voor Koeman: ‘Ik hoop stiekem nog op het EK, hij mag me altijd bellen’

Jasper Cillessen vervulde zaterdagavond een hoofdrol bij NEC door PSV met zijn ploeg de eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen te bezorgen. De Nijmegenaren wonnen met 3-1, mede dankzij een gestopte strafschop van Cillessen, die het Nederlands elftal nog niet uit het hoofd heeft gezet.

PSV keek al tegen een 3-1 achterstand aan, toen De Jong een uitgelezen kans kreeg om de spanning terug te brengen. De spits mocht tien minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter, maar faalde doordat Cillessen de goede hoek koos.

"Dit is de derde penalty die Luuk de Jong tegen mij neemt. Die andere twee gingen erin, dus dan denk je niet van: die ga ik even pakken", vertelt Cillessen tegenover de NOS.

“Maar het is lekker dat het zo uitpakt. Ik bleef lang wachten omdat Luuk die beweging maakt. Daar werd ik twee jaar geleden door verrast, maar gelukkig schoot hij nu iets minder scherp dan tegen Dortmund.”

NEC mag zich opmaken voor een bekerfinale tegen Feyenoord en wist in competitieverband vier van de laatste vijf wedstrijden te winnen. Daarmee neemt de ploeg van trainer Rogier Meijer in ieder geval voor even de vijfde plaats over van Ajax, dat zondagmiddag nog in actie komt tegen PEC Zwolle.

"Het betekent dat we op de goede weg zijn met NEC en voor mij persoonlijk dat ik op de goede weg ben om terug te komen naar het niveau dat ik kan halen”, geeft Cillessen aan. De 34-jarige sluitpost durft niet te zeggen of hij met zijn recente optredens op de deur van Oranje klopt. Cillessen keepte zijn laatste interland in maart 2023 en zat sindsdien niet meer bij de selectie.

“Of ik op de deur klop moet je aan de bondscoach vragen, maar ik hoop nog stiekem dat ik mee mag naar het EK. Zolang ik mijn handschoenen aan heb wil ik voor Oranje uitkomen en mogen ze me altijd bellen. Ik weet dat de situatie dusdanig veranderd is dat ik niet meer bij de vaste groep hoor, maar ik moet zorgen dat ik mijn niveau haal. Dan is het aan de bondscoach en de keeperstrainer om te bepalen of ik goed genoeg ben en of ze me meenemen", aldus Cillessen.

