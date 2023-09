Bonucci doet pijnlijke onthulling over Juventus: ‘Was niet welkom in kleedkamer’

Donderdag, 14 september 2023 om 23:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:10

Leonardo Bonucci heeft hard uitgehaald naar Juventus. Dinsdag werd bekend dat de 36-jarige verdediger van 1. FC Union Berlin zijn voormalig werkgever voor de rechter daagt, omdat hij boos is over de manier waarop la Vecchia Signora zijn vertrek heeft ingeleid. In een interview met Sport Mediaset heeft Bonucci nog een keer teruggeblikt op de manier waarop Juventus hem behandeld zou hebben.

De routinier mocht afgelopen zomer plots niet meer op trainingskamp naar de Verenigde Staten, ondanks zijn doorlopende contract. Bonucci is van mening dat de club hem onrecht heeft aangedaan om zo gemakkelijk van een grootverdiener af te komen. De rechtspoot werd uit de selectie gezet en mocht niet meer in de sportschool, het zwembad en het restaurant van de club komen. Uiteindelijk maakte hij transfervrij de overstap naar Union Berlin.

“Ik heb veel dingen gelezen en gehoord die niet waar zijn”, aldus de Italiaan, die onder meer lijkt te doelen op beweringen dat hij in oktober van vorig jaar al zou hebben geweten dat hij moest vertrekken bij Juventus. “Vanaf die datum die meerdere keren is genoemd door Juventus en de coach, toen ze zeiden dat ze me al in oktober vorig jaar bewust hadden gemaakt van wat toen de situatie was. Het kan niet minder waar zijn, in oktober vorig jaar kreeg ik zelfs de kans om door te gaan bij Juventus met een contractverlenging.”

Vervolgens waren er berichten dat Bonucci in februari van dit jaar nogmaals te horen had gekregen dat er geen toekomst meer voor hem was in Turijn. “Ik had op dat moment geen gesprekken met de club, maar ik begon iets te vermoeden toen ik in de kranten las dat ik niet langer deel zou uitmaken van de plannen van Juventus”, zegt hij daarover. Vervolgens kreeg Bonucci in juli bezoek van Juventus-directeuren Giovanni Manna en Cristiano Giuntoli. “Ze vernederden mij. Ze vertelden dat ik niet langer onderdeel zou zijn van Juventus. Zelfs mijn aanwezigheid in de kleedkamer en op het veld zou de groei van Juventus belemmeren.”