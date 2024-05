Bondsvoorzitter KNVB uit frustratie: ‘Van achterkamertjes is geen sprake’

Op 27 mei zal tijdens de bondsvergadering een nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB worden benoemd. De huidige voorzitter Just Spee heeft zich de afgelopen tijd verbaasd en gestoord aan sommige onwaarheden die in de media zijn verschenen over het proces en de rol van het bondsvoorzitterschap en spreekt op de website van de KNVB zijn frustraties uit.

“Het heeft me wel wat verbaasd en eerlijk gezegd ook af en toe gestoord dat er de laatste weken zoveel hele en halve onwaarheden en negatieve suggesties in gesprekken en in de media zijn opgeworpen. Zowel over het proces van benoeming als over de rol van de voorzitter. Daar wil ik graag hier iets over zeggen”, opent Spee.

"De KNVB is een grote, democratische vereniging”, vervolgt de 59-jarige bondsvoorzitter. “Exact en in volledige transparantie is dezelfde procedure gevolgd als bij mijn eigen benoeming in 2019.” Spee volgde toen Michael van Praag op, die zijn maximale zittingstermijn had bereikt en dus moest aftreden.

De selectiecommissie van de KNVB ziet nu in Frank Paauw de meest geschikte kandidaat. Lange tijd leek hij de enige te zijn die verkiesbaar was voor het bondsvoorzitterschap, maar uiteindelijk voegden Hans Nijland en Jeanet van der Laan zich daarbij. Jorien van den Herik trok zich onlangs terug uit de race.

“Toen ik tot bondsvoorzitter werd benoemd, is dus precies dezelfde procedure gevolgd. Het bondsbestuur droeg mij op basis van deze selectieprocedure voor voor het voorzitterschap, maar vervolgens moest ik de strijd aangaan met een tweede kandidaat, Pieter de Waard”, aldus Spee, die daarmee beweert dat ook nu alles volgens de juiste procedure is gegaan.

“Pieter volgde hetzelfde pad als de twee kandidaten die zich gemeld hebben als alternatief voor Frank Paauw: met tien handtekeningen van bondsafgevaardigden kunnen ook zij (Van der Laan en Nijland, red.) tijdens de vergadering benoemd worden tot bondsvoorzitter.”

“Alles bij elkaar vind ik dat de procedure goed heeft gewerkt en nog steeds werkt. Van achterkamertjes is geen sprake, de leden hebben eerder gezien hoe de benoeming tot stand komt, dat pad wordt nauwgezet gevolgd en op 27 mei hebben ze nog iets te kiezen ook”, aldus Spee.

Rol bondsvoorzitter

Ook laat Spee zich uit over de rol die de bondsvoorzitter invult. Daarover werd volgens hem veel foutieve informatie geschreven. “De bondsvoorzitter bemoeit zich niet met specifieke zaken die in het betaald voetbal of het amateurvoetbal plaatsvinden.”

“Daarnaast is binnen de KNVB sowieso niet één persoon allesbepalend, want wij werken met een strategisch plan. Dat is een plan dat goedgekeurd is door de bondsvergadering, dus opnieuw de leden van de KNVB.

“Een nieuwe bondsvoorzitter komt dus niet met een nieuw plan; hij of zij gaat zich ervoor inzetten dat het bestaande plan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Alles bij elkaar een prachtige rol, maar wel één waarbij het gaat om invloed en niet om macht”, maakt Spee duidelijk.

