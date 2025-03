Bondscoach Thomas Tuchel onthult waarom Ajax-middenvelder Jordan Henderson ineens bij selectie Engeland zit

Thomas Tuchel heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuze om Jordan Henderson te selecteren voor de Engelse nationale ploeg. De middenvelder van Ajax speelde in november voor het laatst een interland en hij zit er nu plotseling weer bij.

Henderson raakte sinds zijn vertrek naar Saudi-Arabië uit beeld bij de nationale ploeg, waarna hij in januari 2024 naar Ajax kwam, in de hoop zich weer in de kijker te spelen voor het EK van vorige zomer. Dat lukte niet.

Voor Engeland zal in maart de WK-kwalificatie starten voor 2026. Tuchel zit in een groep met Servië, Albanië, Letland en Andorra. De nummer één van de groep plaatst zich direct voor het WK, terwijl de nummer twee play-offs gaat spelen.

"Ik vind zijn carrière en de manier waarop hij nu speelt en zich bij Ajax manifesteert echt indrukwekkend", zo onderbouwt Tuchel zijn keuze via de officiële kanalen. "Hij is iemand met een groot karakter, een persoonlijkheid en iemand die energie in het team brengt.”

"Voor mij is Jordan om dezelfde redenen een vergelijkbare oproep als Dan Burn. Ze dragen deze waarden met zich mee en tillen hun teams naar een hoger niveau.”

"Wat zij brengen qua energie is absoluut betrouwbaar, en daarop ligt ook onze focus: een sterk en hecht team opbouwen. Jordan is een belangrijk stuk in die puzzel voor ons.”

“Het gaat bij ons niet alleen om talent en kwaliteit, maar ook om wat je als persoon toevoegt aan een groep. We moeten de fans laten zien dat we klaar zijn om te spelen als een hecht team. We moeten een groep zijn die toont het leuk te vinden om met elkaar te spelen”, aldus Tuchel.