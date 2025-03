De la Fuente schept duidelijkheid over speler die charge Jorrel Hato incasseerde

Luis de la Fuente praat op de persconferentie voorafgaand aan Spanje - Nederland over de blessuregevallen in zijn selectie. Er waren twijfels over de inzetbaarheid van twee spelers, maar de Spaanse bondscoach verzekert dat het duo zondag inzetbaar is in het kwartfinaleduel met het Nederlands elftal in Valencia.

Centrumverdediger Robin Le Normand incasseerde donderdag in de 82ste minuut van de heenwedstrijd tegen Oranje (2-2) een harde tackle van Jorrel Hato, die met een rode kaart moest vertrekken. De mandekker had veel pijn, maar hoefde niet te worden gewisseld en is zondag gewoon inzetbaar, zo benadrukt De la Fuente op zijn perspraatje.

''Alle spelers verkeren in een perfecte conditie'', aldus de keuzeheer van de regerend Europees kampioen. Dat betekent dat Le Normand net als Álvaro Morata zondag gewoon aan de aftrap kan verschijnen van de tweede ontmoeting met het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League.

Morata begon donderdag als aanvalsleider bij Spanje. De la Fuente kan echter nog niet met zekerheid zeggen dat dat ook in de returnwedstrijd het geval zal zijn. De term 'valse nummer 9' zegt de bondscoach van de Oranje-opponent in ieder geval heel weinig.

''Ik hou niet van die term. We spelen altijd met een spits. We hebben weinig valse nummer negens. Mikel Oyarzabal kan daar spelen, Dani Olmo ook. Mikel Merino heeft gespeeld als nummer 10'', bespreekt De la Fuente zijn opties in aanvallend opzicht.

''We zullen een opstelling van fantastische spelers formeren voor een zeer moeilijke wedstrijd. We hebben ook nog Ferran Torres en Samu Aghehowa. Dat zijn allemaal spelers met verschillende kwaliteiten'', geeft de bondscoach hoog op over het niveau in zijn selectie.

De la Fuente koos afgelopen donderdag dus als Morata als diepste spits, al kwam de aanvaller van Galatasaray niet tot scoren. De flanken werden bezet door de trefzekere Nico Williams (links) en Lamine Yamal (rechts).