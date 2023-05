Boehly krijgt er ongenadig van langs: ‘Alsof hij Football Manager speelt’

Donderdag, 4 mei 2023 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:54

Chelsea beleeft een van de slechtste seizoenen in de clubgeschiedenis. De ploeg van interim-manager Frank Lampard wist al negen wedstrijden op rij niet te winnen en staat dichter bij de degradatieplekken dan de plekken die recht geven op Europees voetbal. Dat de club ruim 600 miljoen euro investeerde in nieuwe spelers maakt het geheel extra pijnlijk. Gary Neville noemt de gang van zaken bij de Londense grootmacht 'walgelijk, zielig en schandelijk'.

De voormalig speler van Manchester United, doorgaans werkzaam als analist bij SkySports wijst onder meer met de beschuldigende vinger naar Todd Boehly. De Amerikaan is sinds het vertrek van Roman Abramovich eigenaar van de club, maar weet zijn stempel nog niet te drukken. Neville is van mening dat Boehly er een 'puinhoop' van maakt en adviseert hem niet meer met voetbalgerelateerde zaken te bemoeien.

"Met de kwaliteit en trots die deze spelers hebben, kun je niet zakken tot dit niveau", aldus Neville, die Chelsea dinsdag pijnlijk met 3-1 onderuit zag gaan bij Arsenal. "Ze speelden heel goed tegen Liverpool. Ik dacht dat dat een begin van een wederopstanding was. Maar wat we sindsdien hebben gezien, is ronduit schandalig. Het komt allemaal van bovenaf. Het is chaos. Puinhoop sinds de eerste dag. Boehly heeft deze competitie verkeerd gelezen. Ik weet zeker dat hij snel leert."

Neville vindt dat er een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de Amerikaanse miljardair. "Wat er dit seizoen is gebeurd, is puur aan hem te danken. Hij moest de voetbaltak bij elkaar houden. Hij behoort zelf tot de niet-voetbaltak. Hij is de eigenaar. Hij is geen speler of coach. Hij heeft nul ervaring in deze competitie, dus blijf waar je bent en laat de mensen de club leiden die dat de afgelopen tien jaar met succes hebben gedaan. Petr Cech ging weg, Marina Granovskaia ging weg, Thomas Tuchel was weg na een paar wedstrijden en ineens heb je deze chaos."

Met name het feit dat Boehly contracten voor acht jaar heeft uitgedeeld aan 22-jarige spelers, schiet bij Neville in het verkeerde keelgat. "Als je terreinknechten, fysio's, bewegingswetenschappers, directeuren en managers gaat ontslaan, dan gooi je iedereen voor de bus en zeg je: 'Het is hun schuld, niet de mijne.' Hij doet alsof hij Football Manager (FM) speelt. Het is verschrikkelijk." Chelsea heeft met Manchester City en Manchester United nog twee loodzware hobbels te gaan te dit seizoen. Op de laatste speeldag wacht met Newcastle United nog een derde tegenstander van formaat.