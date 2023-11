Blind ziet in PSV`er die niet scoorde Man of the Match: ‘Eigenlijk is hij het’

Woensdag, 29 november 2023 om 20:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

Danny Blind is zeer positief over de invalbeurt van Yorbe Vertessen. In het Champions League-duel met Sevilla (2-3 winst) wist PSV mede dankzij voorwerk van de Belgische aanvaller bij de 2-2 én een assist op de 2-3 de eerste uitzege in het miljardenbal sinds 2007 te boeken.

De Eindhovenaren keken na een uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Sergio Ramos en Youssef En-Nesyri, maar wisten na een rode kaart voor Lucas Ocampos (twee keer geel) een historische comeback te maken.

Een heerlijke goal van Ismael Saibari, eigen doelpunt van Nemanja Gudelj en kopbal van Ricardo Pepi zorgden ervoor dat PSV woensdag na zeventien jaar weer een uitzege boekte in de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het zat er echt wel in voor PSV”, zo concludeert Blind na afloop in de studio van Ziggo Sport. “PSV moet ook sowieso het grootste bloemstuk dat ze maar kunnen vinden naar Ocampos sturen. Als je je emoties niet onder bedwang hebt en twee keer geel pakt in drie minuten, dan is dit het gevolg.”

“Je voelde gewoon aan alles dat PSV die laatste nog ging maken. Sevilla wisselde ook niet goed. Verder viel Vertessen erg goed in. Vertessen is eigenlijk de man van de wedstrijd geworden met zijn twee assists en de twee gele kaart die hij forceert”, aldus Blind.

De wissels van Bosz pakten uitstekend uit, want naast Vertessen waren ook doelpuntenmakers Saibari en Pepi als invallers binnen de lijnen gekomen.

“Er zit een doel en een bepaalde duidelijkheid achter die wissels. Voor Ramalho kwam Saibari, waardoor je meer voetbal en controle op het middenveld kreeg aan de bal. Ook tegen Ajax wisselde hij al goed”, besluit Blind.