Blind en De Boer spreken zich uit over mogelijke transfer van Steven Bergwijn

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 19:23 • Jonathan van Haaster

Danny Blind heeft zich uitgesproken over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ettifaq. Eerder op zaterdag meldde de NOS dat de aanvoerder van Ajax in de concrete belangstelling staat van de Saudische club. De aanvaller zelf zou ook openstaan voor een transfer. Blind, die is voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Amsterdammers, stelt dat de RvC niet bepaalt of de transfer doorgaat, maar dat er 'overleg' nodig is door het ontbreken van een technisch directeur en algemeen directeur. Ook laat de oud-speler van Ajax weten waarom hij heeft besloten terug te keren in de RvC.

Blind gaf een klein jaar geleden aan geen rol in de RvC meer te ambiëren, omdat hij 'zijn handen vrij wilde hebben'. "Enerzijds wilde ik mijn handen vrij houden, anderzijds wilde ik wachten of er iets kwam", blikt hij terug bij Ziggo Sport. "Er zijn een aantal dingen in de transferperiode niet goed gegaan, waar ik niet achter stond." Zo was Blind tijdens zijn eerdere termijn in de RvC van mening dat er concessies werden gedaan richting toenmalig trainer Alfred Schreuder, die een flink aantal spelers zag vertrekken na zijn komst. "Om dan toch maar een aantal spelers te halen, waar je eigenlijk niet achter kunt staan", lichtte hij zijn onvrede over die transferperiode eerder dit jaar toe bij NH.

"Maar nu is de situatie anders", vervolgt Blind bij Ziggo Sport. "Niet beter, maar wel weer anders. We moeten ook niet overdrijven over de RvC. Natuurlijk is dat een belangrijk orgaan, maar het is niet zo dat de RvC bepalend is in de beslissingen. De RvC kan wel processen controleren, en als die processen niet gevolgd zijn kun je ook dingen tegenhouden, maar je bent geen beleidsmaker. Ik heb de laatste tijd het idee dat de RvC te veel in het nieuws is geweest. Dat komt omdat het niet goed gaat, natuurlijk. Dat is logisch."

Blind is niet de enige oude bekende die terugkeert of is teruggekeerd in de RvC. Michael van Praag en Louis van Gaal, waaronder Blind als aanvoerder de Champions League won, maken al onderdeel uit van het orgaan. "Het is een kwestie van je club willen helpen en loyaliteit. Ik denk dat het voor de hele organisatie van Ajax belangrijk is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over welke mensen op welke posities komen. Dat weten we, maar door omstandigheden is dat nog niet ingevuld. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren."

"Op het veld kun je in de winter pas weer wat doen. Je kunt moeilijk weer acht spelers halen. Je moet een goede analyse op het team loslaten. Wat kun je nog doen in de winter? Voor de rest moet je hopen dat de staf die er nu komt het beetje bij beetje op de rit gaat krijgen." De verwachting is dat Ajax één dezer dagen de komst van John van 't Schip aankondigt. De oefenmeester zou tot minimaal het einde van het seizoen aan het roer staan bij Ajax, dat momenteel zeventiende staat in de Eredivisie. Wie zijn assistenten worden, is nog onbekend.

Blind benadrukt dat hij en zijn collega's in de RvC niet gaan bepalen of Bergwijn naar Al-Ettifaq vertrekt. "Dat moet de technische kant bepalen. Maar goed, dat is allemaal moeilijk nu. Er is geen technisch directeur, die is weg (Sven Mislintat, red.). Er is nog geen algemeen directeur, want die mag nog niet (Alex Kroes, red.). Het is moeilijk om daar met elkaar echt concrete beslissingen in te nemen. En toch is het nodig. Dat vraagt veel overleg."

Ronald de Boer, die eveneens in de studio aanwezig is, zou de transfer wel snappen. "Zeker als je er wat aan kan verdienen, denk ik dat het een mooie deal is. Het is niet dat Steven nu de sterren van de hemel speelt. We dachten allemaal dat hij de Eredivisie ontgroeid was, maar het is een stuk minder geworden. Als je zo kan afsluiten, waarschijnlijk met een paar ongelooflijk goed gevulde zakken..."

"Ik denk dat hij het op dit moment niet prettig vindt bij Ajax. Ik denk dat de aanvoerdersband ook best wel strak bij hem zit op dit moment. Het is niet leuk dat je als aanvoerder iedere keer moet vertellen dat het niet goed gaat. Ik zou het kunnen begrijpen, maar misschien denkt hij er heel anders over: 'Ik stroop mijn mouwen op en zal het laten zien.'"