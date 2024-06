Blessure Frenkie de Jong komt hard aan bij Memphis: ‘Ik had het niet verwacht’

Het ontbreken van Frenkie de Jong op het EK 2024 komt hard aan bij de spelers van het Nederlands elftal, zo wordt snel na de 4-0 oefenzege op IJsland duidelijk. In gesprek met de NOS laten onder meer Memphis Depay en Xavi Simons weten dat ze de middenvelder enorm gaan missen.

Direct na de overwinning van Oranje maakte de KNVB bekend dat De Jong niet meegaat naar het EK in Duitsland. De middenvelder is onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure en focust zich op zijn herstel richting komend seizoen.

“Het is heel jammer voor ons. Het is een belangrijke speler”, reageert Simons op het nieuws. “Ik hoop dat hij goed herstelt en dat hij snel terugkeert op het veld. Je wilt altijd met het beste team spelen, dus het is jammer.”

“We kregen het vandaag van de trainer te horen. Het is heel jammer, want uiteindelijk is het een belangrijke speler voor ons. We gaan hem heel erg missen, maar we gaan ook ons best doen voor hem om er een mooi toernooi van te maken”, aldus Simons.

Ook Memphis baalt logischerwijs van het ontbreken van De Jong. “Ja, het is een dreun. Het is pijnlijk voor het team, voor de bondscoach en het meest voor Frenkie zelf natuurlijk.”

“Hij heeft er keihard aan gewerkt om het te halen. Hij had zelfs meegetraind. Dan verwacht je dit in eerste instantie niet. Hem kennende komt dit ook hard bij hem aan. Hij heeft nog een hele lange carrière voor zich en hij moet verstandige keuzes maken.”

“Het kwam bij mij ook hard aan, ik had het ook niet verwacht. Uiteindelijk zie je dat we een jaar niet hebben samengespeeld bij het Nederlands elftal. Frenkie brengt zoveel extra rust in het spel en kwaliteit naar voren. Dat gaan we wel missen”, besluit Memphis.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties