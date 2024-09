Bizot verslaat Scherpen en boekt met Brest eerste Champions League-zege ooit

Stade Brest heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd ooit bekroond met een overwininning. In Frankrijk won de ploeg van doelman Marco Bizot met 2-1 van het Sturm Graz van Kjell Scherpen. Hugo Magnetti opende de score in de wedstrijd, waarna Edmilson Fernandes met een eigen goal voor de 1-1 zorgde. Via Abdallah Sima kwam het toch nog goed voor Brest: 2-1.

Graz-aanvaller Seedy Jatta, die een koppel vormde met voormalig RKC'er Mika Biereth, was vanaf het begin een ware plaaggeest voor Brest. De pijlsnelle aanvaller stond al binnen een paar minuten oog in oog met Bizot, die knap redding bracht.

De volgende poging van Jatta was wel raak, alleen deed hij dat vanuit buitenspelpositie. Tegenvaller voor de Oostenrijkers was het vroege uitvallen van Gregory Wütrich, die zich door een enkelblessure liet aflossen door Max Johnston.

Brest kwam beter in de wedstrijd en toonde zich bijzonder effectief. Magnetti werd in stelling gebracht op randje zestien en schoot met zijn linker raak achter de kansloze Scherpen. Het was het eerste doelpunt in de Champions League voor Brest ooit: 1-0.

Dat leek ook de ruststand te worden, maar niets bleek minder waar. Otar Kiteishvili gaf mee aan William Böving, die vanaf links voorgaf. Zijn voorzet vond geen teamgenoot, maar wel Fernandes. De Zwitser werkte de bal in eigen doel: 1-1.

Na een uur spelen wist Brest de voorsprong weer te pakken. Ludovic Ajorque kopte door op Sima, die uit de draai met links binnenschoot in de korte hoek: 2-1.

In de slotfase viel er nog een rode kaart. Graz-linksback Dimitri Lavalée beging een overtreding op Magnetti en moest dat bekopen met zijn tweede gele kaart. Brest was daarna meermaals dicht bij de 3-1, die mede door puik keeperswerk van Scherpen niet meer viel. Brest won wel: 2-1.