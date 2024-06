Bizarre situatie op EK: twee landen kunnen met salonremise naar volgende ronde

Elf landen zijn inmiddels al zeker van een plek in de achtste finales van het EK. Woensdagavond komen de laatste acht landen in actie en in Groep E ligt opvallend genoeg een salonremise op de loer.

Slowakije en Roemenië zijn met een 0-0 (of 1-1) salonremise allebei honderd procent verzekerd van een plek in de volgende ronde. Een dag voor de wedstrijd spraken beide landen tegen dat ze tijdens hun onderlinge laatste groepsduel op een gelijkspel gaan spelen.

Een remise betekent dat beide ploegen doorstoten naar de achtste finales, ongeacht het resultaat bij de andere wedstrijd uit de poule tussen België en Oekraïne. Met een gelijkspel zouden Roemenië en Slowakije een punt meer hebben dan de twee slechtste nummers drie uit de groepsfase.

In Groep E hebben België, Slowakije, Oekraïne en Roemenië na twee groepswedstrijden allemaal drie punten. De Roemenen gaan met het beste doelsaldo momenteel aan kop. België staat op basis van doelsaldo tweede, Slowakije derde en Oekraïne laatste.

Francesco Calzona, de bondscoach van Slowakije, wilde niks weten van een salonremise. "Wij zijn professionals", zei hij tijdens de voorbereidende persconferentie. “We weten dat een gelijkspel ons naar de volgende ronde kan helpen, maar dat betekent niets.”

“Niemand heeft ons tot nu toe iets gratis gegeven op dit EK”, vervolgde Calzona. “We gaan met grote overtuiging de wedstrijd van morgen in. Als we eindigen met een gelijkspel en kwalificatie, dan is dat prima.”

Ook de bondscoach van Roemenië, Edi Iordanescu, sprak zich stellig uit tegen een salonremise. “We spelen voor de eerste plaats, voor de groepszege. We zullen elke seconde alles geven, zoals we eerder ook hebben gedaan. Een gelijkspel tegen Slowakije is inderdaad voldoende voor ons. We zijn blij als het zo eindigt.”

Oekraïne hoopt dat Slowakije en Roemenië het uiteindelijk niet op een akkoordje gooien. Als die twee landen gelijkspelen en Oekraïne verliest van België, zijn ze altijd uitgeschakeld.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties