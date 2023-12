Bizarre penalty in Vrouwen Eredivisie: ‘Bambi on ice, dit is echt ongelooflijk!’

De voetbalsters van Fortuna Sittard hebben FC Utrecht zondagmiddag op een zware nederlaag getrakteerd. Mede dankzij een hattrick van Belgisch international Tessa Wullaert wonnen de Limburgers overtuigend met 0-6. Aan de laatste treffer ging echter een discutabel penaltymoment vooraf.

Fortuna-middenvelder Jarne Teulings had de bal tien minuten voor het laatste fluitsignaal van dichtbij voor het inschieten, maar gleed vervolgens weg in het strafschopgebied van FC Utrecht.

Doordat Utrecht-verdediger Marthe Munsterman Teulings heel kort en licht aan het shirt vasthield wees scheidsrechter Barry Huizinga naar de penaltystip. De strafschop werd vervolgens benut door Wullaert.

Op het veld heerste veel onenigheid of het wel een strafschop was en ook commentator Mark van Rijswijk zette daar zijn vraagtekens bij: “Er is contact, laat ik het heel positief uitleggen. Is dit een strafschop? Nee, dat is het niet. Dit is echt ongelooflijk. Munsterman doet het niet heel handig, maar dit is geen strafschop.”

ESPN, dat het duel uitzond, heeft het penaltymoment ook op X gedeeld met als onderschrift: “Terechte penalty of een schwalbe?” In de reacties wordt vol onbegrip gereageerd op het besluit van Huizinga om voor een strafschop te fluiten.

‘Eerste klas fopduik’, ‘bambi on ice’ en ‘rode kaart voor de scheidsrechter’, wordt onder meer onder de video van ESPN geschreven.

Fortuna deed met de eclatante zege goede zaken. De ploeg van trainer Roger Reijners steeg naar de tweede plek in de Azerion Vrouwen Eredivisie en ging Ajax voorbij. Koploper FC Twente is na acht wedstrijden nog altijd foutloos.

