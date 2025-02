Bizarre blunder in Eredivisie: Fortuna Sittard speelt met 12 spelers tegen sc Heerenveen

Een bizar tafereel in de Eredivisie zaterdagavond: tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard (2-2) stonden er gedurende zo’n dertig seconden twaalf spelers van Fortuna op het veld. Dat was het gevolg van een misverstand bij een wissel.

In de 88ste minuut kwamen Owen Johnson en Darijo Grujcic in het veld bij de bezoekers. De bedoeling was dat Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus het veld zouden verlaten.

Laatstgenoemde bleek dat echter niet te hebben gedaan. Aanvankelijk leek niemand op het veld dat door te hebben, waardoor er verder gevoetbald werd.

Na een seconde of dertig floot de scheidsrechter, en stak de vierde man nogmaals zijn bord in de lucht. Daarop werd duidelijk dat Dahlhaus het veld nog moest verlaten. Vanaf dat moment was het weer elf tegen elf.

De blunder zorgde voor behoorlijke verontwaardiging bij Heerenveen-trainer Robin van Persie. “Stelletje amateurs”, zei hij duidelijk hoorbaar tegen de vierde man.

Reactie Van Persie

Achteraf reageerde Van Persie nog uitgebreider bij ESPN. Vlak nadat Fortuna even kort met twaalf man op het veld had gestaan, maakte het namelijk de 2-2. "Wat voorafgaat aan die tegengoal vind ik heel bijzonder. Dan denk ik bij mezelf: ik wist niet dat dat mocht. Blijkbaar mag en kan dat gewoon, dat je een minuut lang met twaalf man op het veld staat", aldus Van Persie.

"Dit kan je toch niet bedenken, dat dat is toegestaan? Normaal gesproken praat ik nooit met scheidsrechters, en laat ik ze altijd hun werk doen. Maar het kan toch niet zo zijn dat zij een minuut lang met twaalf man staan te spelen? Dat is toch ondenkbaar? Dus ik vroeg aan de vierde official of ze daar niet iets mee moeten doen."

"Die goal terugdraaien bijvoorbeeld. Want je kan toch niet met twaalf man spelen, tegen elf? Ik kan daar echt niet bij. Ik laat iedereen in hun waarde, maar dit vind ik echt schandalig."