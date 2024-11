Bizarre beelden: sprinklers tijdens wedstrijd aangezet als wapen tegen Brazilië

Brazilië slaagde er donderdagnacht niet in om Venezuela (1-1) te verslaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. Het werd de Brazilianen in de absolute slotfase van het duel ook niet makkelijk gemaakt om een winnend doelpunt te maken. In het Estadio Monumental de Maturín sprongen in de blessuretijd namelijk de sprinklers aan, zo blijkt uit de tamelijk bizarre beelden.

Brazilië bleef steken op een gelijkspel in Venezuela. Het team van bondscoach Dorival Júnior, dat door de kwalificatie heen al geen goede vorm vertoont, kwam vlak voor rust op voorsprong dankzij een schitterende vrije trap van Raphinha: 0-1. De Barcelona-aanvaller vierde zijn doelpunt met de typische Neymar-viering, ter herinnering aan zijn landgenoot die onlangs opnieuw geblesseerd raakte bij Al-Hilal.

Venezuela maakte echter al snel gelijk na de rust. In de eerste minuut na de pauze scoorde middenvelder Telasco Segovia, die bij zijn club Casa Pia in Portugal samenspeelt met de Nederlander Ruben Kluivert: 1-1. Kort daarna kreeg Vinícius Júnior de kans om de voorsprong weer te herstellen, nadat hij zelf een penalty had gewonnen.

Bij de strafschop faalde Vinícius echter. Doelman Rafael Romo stopte zijn poging en ook de rebound ging mis. In de 89ste minuut werd Venezuela-verdediger Alexander Gonzalez met een rode kaart van het veld gestuurd na een tikje tegen het gezicht van Vinícius.

Venezuela kwam in blessuretijd onder grote druk te staan en trok alles uit de kast om een resultaat te behalen, zelfs de sprinklerinstallatie. Terwijl het spel gewoon liep werden de sproeiers in minuut 90+4 aangezet. Het leidde tot woedende reacties van onder meer Vinícius en Raphinha. Brazilië slaagde er daarna niet meer in om te scoren.