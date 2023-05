Bizar: man die Van Bommel wilde overvallen was uit op profcontract bij Antwerp

Woensdag, 31 mei 2023 om 13:41

De man die Mark van Bommel vorig jaar oktober wilde overvallen in zijn parkeergarage en gewapend was, was niet uit op de Porsche Panamera of het dure horloge van de trainer, maar op een contract bij Royal Antwerp. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie (OM) wilde hij Van Bommel dwingen om hem een contract te geven bij de Belgische club.

De Nederlandse oefenmeester werd in oktober opgewacht in de parkeergarage van zijn appartementencomplex. Daar werd hij bedreigd met een vuurwapen. Van Bommel reed vervolgens hard achteruit, waardoor hij kon ontkomen. Uit onderzoek is gebleken dat er een AirTag – een tracker van Apple – onder de Porsche Panamera van Van Bommel geplaatst was. “Die tracker leidde de speurders naar het asielcentrum in het Belgische Kapellen, meer specifiek naar de iPhone van Jamaleh Haban M., een Somalische jongeman die volgens het OM 25 jaar is, maar die zelf volhoudt zeventien te zijn”, schrijft De Telegraaf.

“In ware commandostijl werd mijn cliënt (Van Bommel, red.) verblind met een zaklamp en bedreigd met een vuurwapen”, citeert Het Nieuwsblad John Maes, de advocaat van Van Bommel, woensdagmiddag. Eerst werd gedacht dat de verdachte het had gemunt op de dure auto of het horloge van de trainer, maar nadat de telefoon van de verdachte werd uitgelezen bleek hij een ander motief te hebben. “Hij probeerde een contract bij Antwerp, de werkgever van mijn cliënt, af te persen”, vervolgt Maes. “Die telefoon bevatte een schat aan informatie.”

Zo is duidelijk geworden dat de man vorig jaar juli op de foto is gegaan met Van Bommel bij het stadion van Antwerp. In zijn telefoon stond daarnaast een foto van de inrit van de garage van de trainer en een video waarop de verdachte met een vuurwapen poseerde. “Het motief kwam echter uit de applicatie Google Translate. Daar had M. lang geschaafd aan een tekst die hij van het Arabisch naar het Engels vertaalde en liet omzetten in een audiobestand”, beschrijft De Telegraaf. “‘Luister Mark, het leven van je familie hangt hier van af, laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden. We weten waar je woont’, luidde het. Een bericht dat M. volgens de advocaat zou hebben willen afspelen terwijl hij Van Bommel onder schot hield.”

Mentale gevolgen

Maes vertelt dat de impact van de gebeurtenis groot is en dat Van Bommel niet meer thuis durft te slapen. “We kunnen daar niet lacherig over doen. De impact van deze feiten is niet te onderschatten. Mijn cliënt is wel wat gewend, maar dit niet. Hij durft niet meer thuis te slapen en leeft in een hotel.” De advocaat van Van Bommel eist vijfduizend euro morele schadevergoeding. De aanklaagster van het OM eist een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 1200 euro.