Bizar einde: goal Argentinië wordt na 90 minuten afgekeurd, Marokko wint

Het duel op de Olympische Spelen tussen Marokko en Argentinië heeft een bizarre wending gekregen. Argentinië maakte in de zestiende minuut van de wedstrijd de verlossende gelijkmaker (2-2), maar anderhalf uur na afloop van het duel is de gelijkmaker afgekeurd. Beide ploegen moesten het veld weer op en ditmaal hield Marokko wel stand: 2-1.

Cristian Media leek zich te kronen tot absolute held van Argentinië, door na een spectaculaire scrimmage voor de 2-2 eindstand te zorgen. Dat leek ook het geval te zijn, want arbiter Glenn Nyberg keurde het doelpunt goed. Omdat er supporters het veld op kwamen, Argentijnse spelers werden bestookt met voorwerpen en Marokko in protest ging tegen de gelijkmaker, werd het duel gestaakt.

Anderhalf uur (!) daarna keurde de VAR de gelijkmaker van Argentinië af wegens buitenspel. Beide ploegen moest het veld weer betreden om de laatste drie minuten uit te spelen en ditmaal incasseerde Marokko geen treffer, waardoor het met 1-2 wint en de Olympische Spelen uitstekend van start gaat.

?????? | Wat een bizar begin van dit voetbaltoernooi op de Olympische Spelen! De late goal van Argentinië is alsnog afgekeurd en de wedstrijd is uiteindelijk uitgespeeld in een leeg stadion... #Paris2024



?? Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/LBybuzDhJZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 24, 2024

Marokko begon de wedstrijd prima en het was dispensatiespeler Achraf Hakimi die Soufiane Rahimi met een scherpe voorzet in staat stelde de score te openen maakte: 0-1. Ajax-doelman Gerónimo Rulli moest vijf minuten na rust opnieuw vissen.

Rulli dook wel de goede hoek in, maar de strafschop van Rahimi was simpelweg te zuiver: 0-2. Argentinië, waar naast Rulli ook onder meer Nicolás Otamendi, Thiago Almada en Julián Álvarez in de basis stonden, knokte zich terug in het duel. Allereerst maakte het de aansluitingstreffer via Giuliano Simeone, zoon van, die bij de tweede paal binnentikte: 1-2.

Na een bizarre scrimmage diep in blessuretijd, inclusief twee schoten op de lat, wist Media alsnog de gelijkmaker tegen de touwen te koppen. Die treffer werd uiteindelijk dus afgekeurd, waardoor Marokko er met de zege vandoor gaat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties