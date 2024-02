Biseswar reageert op hardnekkig complot: ‘Mooie loting, voor ons Feyenoorders’

Diego Biseswar beseft dat hij nogal wat commotie heeft veroorzaakt tijdens het verrichten van de loting voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De oud-rechtsbuiten pakte zonder te husselen direct het balletje van Feyenoord, dat daarmee opnieuw een thuiswedstrijd kreeg. "Een mooie loting voor ons Feyenoorders", zegt Biseswar tegenover Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters tijdens de première van het tv-programma Life After Football - Footvolley Curaçao 2024.

"Ik denk dat FC Groningen niet zo blij met me is", vervolgt Biseswar. De Trots van het Noorden werd door de voormalig aanvaller bij de loting gekoppeld aan Feyenoord. De Rotterdammers spelen - opvallend genoeg - voor de tiende keer op rij thuis in de halve finale van de beker.

"Ik denk dat het twee mooie wedstrijden zijn", aldus Biseswar. De andere halve finale in het bekertoernooi gaat tussen SC Cambuur en NEC. De wedstrijden in de halve finale worden tussen 27 en 29 februari afgewerkt. De finale vindt plaats op zondag 21 april in De Kuip.

Na de loting, die live te zien was op ESPN, ontstond een complottheorie. "Dat heb ik gehoord ja", reageert Biseswar. "Wat heb ik verkeerd gedaan dan?" Biseswar zou het balletje van Feyenoord niet hebben gehusseld, voordat hij dat uit de koker haalde.

"Nee, nee, nee. Voor de uitzending heeft die meneer gehusseld, de commissaris", verklaart Biseswar. "In de uitzending heeft hij ook een keer gehusseld. De eerste keer hoefde ik volgens mij zelf niet te husselen. Dus toen pakte ik er een uit, en dat was mijn cluppie." Biseswar speelde in totaal 109 wedstrijden voor Feyenoord.

"Daarna heb ik wel gehusseld", vervolgt de oud-international van Suriname, die dertien keer voor het land uitkwam.

"Ik denk niet dat dat eerste balletje speciaal voor mij klaargelegd is. Ik ben altijd eerlijk en ik zou het toegeven als het niet zo was, maar het was gewoon fair."

