Bij Chelsea overbodige Sterling wordt voor hem interessante uitweg geboden

Raheem Sterling staat mogelijk voor een vertrek bij Chelsea. De 29-jarige vleugelaanvaller heeft geen toekomst meer bij de Londenaren en staat volgens The Guardian in de belangstelling van Aston Villa. Zijn riante salaris kan echter een struikelblok vormen.

De vleugelaanvaller werd zondag voor het duel met Manchester City (0-2 verlies) buiten de wedstrijdselectie gelaten door Chelsea-manager Enzo Maresca.

Ook midweeks tijdens het heenduel van de Conference League play-offs tegen FC Servette (2-0 winst) hoefde de Italiaanse oefenmeester geen gebruik te maken van zijn diensten.

In aanloop naar het duel met City sprak Maresca met Sterling: “Ik probeer gewoon eerlijk te zijn en zei dat hij het dit seizoen moeilijk gaat krijgen om bij Chelsea aan spelen toe te komen. Ik zeg niet dat Raheem geen goede speler is, maar ik geef de voorkeur aan een ander type buitenspeler.”

Sterling is zijn rugnummer 7 inmiddels al kwijtgeraakt aan zomeraankoop Pedro Neto en traint net als zo’n vijftien andere spelers niet meer mee met het eerste elftal. Nu de deadline van de zomerse transferwindow met rasse schreden nadert, wil Chelsea de uitpuilende selectie zo spoedig mogelijk inkrimpen.

Interesse van Aston Villa

Volgens The Guardian heeft Aston Villa gesprekken met the Blues gevoerd over een transfer van Sterling. De 82-voudig international ligt echter nog tot medio 2027 vast op Stamford Bridge en verdient een weeksalaris van liefst 350.000 euro.

Zijn hoge salaris kan daardoor weleens een struikelblok vormen. Mogelijk zet Aston Villa in op een huurdeal, waarbij het hoopt dat Chelsea zich soepel opstelt.

Sky Sports weet verder te melden dat Sterling een transfer naar Saudi-Arabië niet ziet zitten, aangezien hij en zijn familie zich op hun plek voelen in Engeland en de aanvaller ook nog vaker voor zijn land uit wil komen.