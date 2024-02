Bij Ajax geflopte Georges Mikautadze geeft gas en scoort bijzonder fraai

Georges Mikautadze heeft vrijdagavond op prachtige wijze gescoord namens FC Metz. De fraaie goal van de door Ajax verhuurde aanvaller had uiteindelijk weinig waarde, want Olympique Lyon knokte zich terug in de wedstrijd en won uiteindelijk met 1-2. Metz blijft hierdoor zeventiende staan en moet vrezen voor degradatie uit de Ligue 1.

Mikautadze tikte de bal na dertien minuten spelen slim langs zijn bewaker, om vervolgens op het doel van Lyon af te stormen. De Georgische aanvaller liet vervolgens Anthony Lopes kansloos met een bekeken stiftje in de bovenhoek. De vreugde was enorm bij Mikautadze en zijn teamgenoten.

Voor Metz leverde de mooie goal van Mikautadze uiteindelijk weinig op. Alexandre Lacazette trok de stand gelijk in de blessuretijd van de eerste helft. De ingevallen Saïd Benrahma kroonde zich tot matchwinner door na een uur spelen de 1-2 aan te tekenen in Metz. Een flinke domper voor de thuisclub in de strijd tegen degradatie.

Mikautadze scored against Lyon ?? pic.twitter.com/0JzCj0g2do — Georgian Football (@Geofootballnew2) February 23, 2024

Mislukking bij Ajax

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Ajax nam de 23-jarige Mikautadze afgelopen zomer voor liefst 16 miljoen euro over van Metz, om hem slechts vier maanden later alweer bij de Franse laagvlieger onder te brengen. In de afgelopen maand speelde Mikautadze vijf officiële wedstrijden voor Metz, waarin hij eenmaal scoorde en een keer een assist verzorgde.