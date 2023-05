Bestuursraad Ajax voelt de bui al hangen en stapt vrijwillig op

Woensdag, 24 mei 2023 om 20:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:01

De voltallige bestuursraad van Ajax stapt uiterlijk 1 september op. Dat meldt De Telegraaf woensdagavond. De leden van het machtigste orgaan binnen Ajax ervaren een gebrek aan vertrouwen en leggen daarom uiterlijk over drie maanden hun taken neer. Daarmee lijken ze vooruit te lopen op de zaken, aangezien er al een motie van wantrouwen dreigde aan te komen.

Het rommelt al enige tijd in de bestuurskamer van Ajax en met name sinds de beslissing om commissarissen in de rvc financieel te gaan belonen. Onder meer voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst zouden daardoor zo'n 50.000 euro op jaarbasis op gaan strijken. Intern zorgde dat plan voor veel verzet, wat mede ten grondslag lag aan een aanstaande motie van wantrouwen jegens de bestuursraad. Zo ver hoefde het echter niet te komen.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de club gaf de bestuursraad namelijk aan uiterlijk 1 september op te zullen stappen. Voorzitter Frank Eijken, Wendy Nagel, Sander Mallie en Marc Stuut hadden daar minder dan een kwartier voor nodig. Ze gaven op de ALV tevens aan eerder op te zullen stappen als er tussen nu en 1 september al een bestuursraad gevormd kan worden.

Bestuursraadleden Ruud Haarms en Mike Harman stapten in een eerder stadium al op, vooral vanwege het hiervoor genoemde 'beloningenbesluit' De bestuursraad is verreweg het machtigste orgaan binnen Ajax, daar het in totaal 73 procent van de aandelen vertegenwoordigt. De ALV is momenteel nog bezig.