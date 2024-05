Besiktas verovert Turkse beker na absolute thriller en knotsgekke slotfase

Besiktas heeft voor de elfde keer in zijn historie het Turkse bekertoernooi op zijn naam geschreven. De Zwarte Adelaars maakten na een enerverende wedstrijd tegen Trabzonspor diep in blessuretijd de winnende via Al Musrati: 3-2.

Aan de kant van Besiktas begonnen er met Vincent Aboubakar, Semih Kiliçsoy, Cenk Tosun, Alex Oxlade-Chamberlain en Milot Rashica de nodige grote namen op de bank. Wel was er een basisplaats voor voormalig AZ'er Jonas Svensson. Bij Trabzonspor stond Stefano Denswil aan de aftrap.

Het was Besiktas dat als eerste serieus mocht denken aan een treffer, toen Ernest Muci na een fraaie aanval bereikt werd aan de linkerkant van de zestien. Zijn schot vloog echter een meter naast.

Na een klein kwartier zette Paul Onuachu Trabzonspor op uiterst fraaie wijze op voorsprong. De voormalig topschutter van KRC Genk had een heerlijk overstapje in huis en had alleen nog Omar Colley voor zich. Onuachu omspeelde de verdediger en verschalkte Besiktas-goalie Mert Günok met een fraai stiftje: 0-1.

Besiktas wilde de achterstand zo snel mogelijk repareren en voetbalde in korte tijd twee prima kansen bij elkaar. Jackson Muleka ontdeed zich allereerst simpel van Denswil, om vervolgens met rechts tegen Trabzonspor-doelman Ugurcan Çakir aan te schieten. Even later tikte Colley net over uit een hoekschop.

Op slag van rust maakte Besiktas toch nog gelijk. De Zwarte Adelaars kregen een strafschop, nadat een voorzet van Salih Uçan werd gestopt door de arm van Enis Bardhi. Rachid Ghezzal pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot, ondanks een massaal fluitconcert van de aanwezige Trabzon-fans, binnen in de linkerhoek: 1-1.

Besiktas nam het goede gevoel mee de kleedkamers in en kwamen tien minuten na de onderbreking op voorsprong, toen een heerlijk subtiel voorzetje van Muleka tot assist werd gepromoveerd door Uçan. De voormalig middenvelder van AS Roma kopte binnen in de korte hoek: 2-1.

Trabzonspor kreeg na een uur spelen een enorme mogelijkheid op de gelijkmaker. Een kopbal van Trezeguet belandde tegen de lat, waarna de bal perfect voor de voeten van Onuachu belandde. De Nigeriaan had de bal voor het binnentikken, maar schoot tegen het been van Günok aan. De goalie was nog onderweg naar de grond, nadat zijn poging om de kopbal van Trezeguet te keren op niets was uitgelopen.

Het zat Besiktas ook tegen, want amper een minuut na die kans belandde het fraaie schot van Ghezzal op de lat. Trabzonspor moest scoren om de bekerdroom in leven te houden en bleef de aanval veelvuldig zoeken.

Een fraaie uithaal van Edin Visca vanaf randje zestien leek de gelijkmaker op te leveren, maar zijn inzet belandde via de handschoen van Günok maar weer eens op de lat. Vlak voor tijd was het alsnog raak. Nicolás Pépé tikte binnen, nadat Günok slechts deels kon redden op een kopbal: 2-2.

De bloedstollende finale leek richting een verlenging te gaan, maar Al Musrati had daar geen zin in en bezorgde Besiktas de bekerwinst met een laag schot van een meter of twintig: 3-2.

