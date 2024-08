Besiktas vernedert Galatasaray: Giovanni van Bronckhorst heeft eerste prijs nu al binnen

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eerste prijs als trainer van Besiktas te pakken. De deze zomer aangestelde coach zag zijn elftal zaterdag met maar liefst 0-5 winnen van Galatasaray in het duel om de Turkse Supercup in het Ataturk Olympic Stadium in Istanbul.

Bij Galatasaray waren er basisplaatsen voor onder meer Hakim Ziyech, Dries Mertens en Mauro Icardi. Zomeraanwinst Immobile fungeerde als aanvalsleider van Besiktas in het 4-2-31-systeem dat Van Bronckhorst hanteerde. De Italiaanse bleek direct goud waard te zijn voor zijn team.

Immobile profiteerde in de openingsminuut van geblunder in de defensie van Galatasaray en tekende van dichtbij voor de 0-1. Gala knokte zich terug, maar had pech toen doelpunten van Kerem Aktürkoglu en Icardi, kort achter elkaar, werden geannuleerd wegens buitenspel.

Ziyech liet na ruim een half uur spelen een grote kans onbenut om de stand gelijk te trekken. De aanvallende middenvelder kopte over in kansrijke positie. Immobile liet kort voor het rustsignaal ook een goede mogelijkheid onbenut, waardoor beide ploegen gingen rusten met een 0-1 voorsprong voor Besiktas.

Kort na de hervatting schoot Michy Batshuayi van binnen de zestien niet hard genoeg om het Mert Günok echt lastig te maken. Aan de andere kant was het even later wel raak. Jonas Svensson kreeg de bal voor zijn voeten en de voormalig AZ'er schoot onberispelijk raak: 0-2. Een flinke klap voor Galatasaray, dat niet meer bij machte was om iets terug te doen in het restant.

Tien minuten voor het einde werd het allemaal nog erger voor Galatasaray: Abdulkerim Bardakci beging een onbesuisde tackle in zijn eigen strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Immobile liet Fernando Muslera vervolgens kansloos vanaf elf meter en tekende daarmee voor zijn tweede goal van de avond.

In de slotfase kreeg de gefrusteerde Victor Nelsson (Galatasaray) nog direct rood vanwege een grove charge. In de blessuretijd werd het nog erger voor Cim Bom toen Rafa Silva achter het standbeen langs voor de 0-4 zorgde en Mustafa Erhan Hekimoglu de eindstand op 0-5 bepaalde.

Een zeer geslaagde derby dus voor Van Bronckhorst en Besiktas, dat volgende week tegen Samsunspor aan het nieuwe seizoen in de Süper Lig begint. Galatasaray likt de wonden en start de nieuwe jaargang vrijdag tegen Hatayspor.

