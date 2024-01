Besiktas ‘lijkt hoge spel met NAC te winnen’: KKD-club polst potentiële opvolger

NAC Breda heeft bij de entourage van VVV-Venlo-trainer Rick Kruys ‘voorzichtig gepolst’ hoe hij tegenover een stap naar de Brabanders staat, zo meldt Voetbal International. Eerder op de dag bracht hetzelfde medium naar buiten dat Besiktas uiterlijk woensdagavond laat wil horen of de club Jean-Paul van Gastel naar Turkije laat vertrekken. Besiktas ‘lijkt het hoge spel te winnen’, zo klinkt het.

Het bod van de Turkse topclub bedraagt ‘meerdere tonnen’ en is gedaan om het vertrek van Van Gastel te compenseren en ‘aan de wensen van de beoogde nieuwe hoofdtrainer te voldoen’. NAC heeft tot woensdagavond om te reageren op het bod van Besiktas: take it or leave it.

De nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie dreigt zijn trainer dus alsnog kwijt te raken. Om die reden is bij de entourage van Kruys gepolst hoe de oefenmeester tegenover een stap naar Breda staat. De oud-middenvelder beschikt over een aflopend contract bij de Limburgers en staat met de club op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

“In Breda is men gecharmeerd van de aanpak van de jonge, moderne trainer, die VVV afgelopen zomer trouw bleef, ondanks diverse financiële problemen. Nu lijkt Kruys alsnog een kans elders te kunnen grijpen, mits NAC en Besiktas er uit gaan komen”, aldus VI.

Kruys staat sinds de zomer van 2022 voor de groep in Venlo nadat hij het half jaar daarvoor negen wedstrijden de scepter zwaaide bij FC Utrecht als interim-trainer. De Limburgers eindigden vorig seizoen op de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en gingen in de halve finale van de play-offs ten onder tegen Almere City FC, dat uiteindelijk promoveerde.

Toekomst van Van Bronckhorst hangt af van Van Gastel en NAC

Giovanni van Bronckhorst staat op het punt om de hoofdtrainer van Besiktas te worden, maar wil het avontuur alleen aangaan als hij Van Gastel kan meenemen. De Turkse topclub doet er daarom alles aan om dat te realiseren. Besiktas wil Gio namelijk op korte termijn presenteren.

Van Gastel is al akkoord met de Turken en wil de overstap dolgraag maken. De trainer kan zich financieel ‘gigantisch’ verbeteren. Van Bronckhorst en de huidige oefenmeester van NAC werkten in het verleden jarenlang samen bij Feyenoord en Guangzhou City. Van Gastel zwaait pas sinds eind september de scepter in Breda. De trainer staat na veertien wedstrijden op zeven overwinningen, drie remises en vier nederlagen.

