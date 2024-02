Besiktas komt amper tot kansen en loopt tegen nieuw puntverlies aan

Besiktas is er maandagavond niet in geslaagd om Kayserispor aan de kant te zetten. De Turkse grootmacht was over het hele duel amper bij machte om kansen te creëren en moest uiteindelijk genoegen nemen een een gelijkspel: 0-0.

Het wil in het huidige seizoen nog maar niet vlotten voor De Zwarte Adelaars. De titelstrijd in Turkije gaat inmiddels tussen nog maar twee clubs en Besiktas is daar niet een van. Galatasaray (eerste plaats) en Fenerbahçe (tweede) lijken dit seizoen uit te gaan maken wie de kampioen van de Süper Lig wordt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Besiktas verloor dit seizoen al negen keer en strijdt met onder meer Trabzonspor om plek drie. Laatstgenoemde club wist maandagmiddag af te rekenen met Hatayspor (2-0) en dus lag de druk bij de kampioen van 2020/21.

Besiktas begon zijn missie met de nodige bekende namen in de basisopstelling. Cenk Tosun startte vanaf de linkerflank, waardoor er in de punt van de aanval ruimte was voor de talentvolle Semih Kilicsoy. Jonas Svensson (ex-AZ) en Milot Rashica (ex-Vitesse) waren beide niet van de partij.

Joe Worrall had wel een basisplaats. De Engelse centrumverdediger werd in de afgelopen transferperiode overgenomen van Nottingham Forest en stond voor zijn eerste minuten in Turkije.

In de eerste helft waren de mogelijkheden schaars. De grootste kans was voor middenmoter Kayserispor, maar de poging van Miguel Cardoso werd vroegtijdig gekraakt. Besiktas kwam niet verder dan pogingen van afstand of vanaf de rand van de zestien.

Ook in het tweede bedrijf werden lange tijd amper benoemingswaardige mogelijkheden gecreëerd. Dit duurde tot een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, toen Arif Kocaman een dot van een kans kreeg. Ook de twintigjarige verdediger wist de ban echter niet te breken.

Zo was het richting het einde van het duel Kayserispor dat de meeste aanspraak maakte op een overwinning, maar doelpunten werden er niet gescoord. Besiktas raakte daardoor nog verder achterop in de strijd om de bovenste plaatsen in de Süper Lig.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties