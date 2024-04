Besiktas houdt door voormalig speler enorme kater over aan stadsderby

Besiktas is er op het nippertje niet in geslaagd om drie belangrijke over te houden aan de stadsderby tegen Istanbul Basaksehir. De ploeg van trainer Fernando Santos was dankzij een treffer van Omar Colley lange tijd op weg naar een zege, totdat Emirhan Ilkhan, ex-Besiktas, in minuut 95 voor de 1-1 eindstand tekende. Door het gelijkspel is nummer vier Besiktas vijf punten verwijderd van het als derde geplaatste Trabzonspor.

Het eerste moment was voor Basaksehir, dat in de persoon van Josef de Souza dicht bij een treffer kwam. Mert Günok had echter een knappe redding in huis en zag zijn ploeg na een kwartier op voorsprong komen. Semih Kiliçsoy bracht de bal bij de tweede paal, waar Colley binnentikte: 0-1. Beide ploegen kregen kansen in de eerste helft, maar onder meer Krzysztof Piatek had het vizier net niet genoeg op scherp staan. De Pool kopte net naast.

Vlak na het begin van de tweede helft kreeg Besiktas een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Günok, die zich liet vervangen door Ersin Destanoglu. De invaller kwam met zijn ploeg na een uur goed weg, toen Davidson over kopte. Aan de andere kant zat het Besiktas ook tegen, toen een poging van Rachid Ghezzal op de lat belandde. Basaksehir bleef aanzetten, maar Piatek en Davidson kenden hun dag niet. In minuut 95 was het alsnog raak voor Basaksehir. Ilkhan was de held van Basaksehir, door uit een vrije trap raak te koppen: 1-1.

