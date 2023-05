Besiktas heeft het moeilijk maar weet na rust te profiteren van overtalsituatie

Zaterdag, 6 mei 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:12

Besiktas is er na een zware wedstrijd bij Antalyaspor in geslaagd de drie punten te pakken. De ploeg van Senol Günes kwam door Ömer Toprak nog wel op achterstand, maar dankzij topscorer Vincent Aboubakar en Cenk Tosun wist Besiktas in de tweede helft alsnog de zege te pakken: 1-3. Dankzij de zege passeert Besiktas stadgenoot Fenerbahçe, terwijl de andere club uit Istanbul, Galatasaray, een voorsprong van twee punten heeft op Besiktas. Wel hebben Galatasaray en Fenerbahçe twee wedstrijd tegoed.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van Alexandru Maxim. De Roemeen testte Antalya-doelman Helton Leite, die de bal in twee instanties te pakken had. De thuisploeg liet zich ook zien via Dogukan Sinik, die stuitte op Besiktas-goalie Mert Günok en een verdediger. Bij de eerstvolgende kans was het wel raak. Een perfect geplaatste vrije trap van Fernando kwam op het hoofd van Toprak, die in de korte hoek binnenkopte: 1-0. Voor rust kwam Fredy namens Antalyaspor nog dicht bij de 2-0, terwijl Valentin Rosier aan de andere kant, op aangeven van Tosun, zijn inzet in de handen van Helton zag belanden.

Tien minuten na rust was de verlossende gelijkmaker voor Besiktas daar, toen Aboubakar een hoekschop perfect in de verre hoek kopte: 1-1. Het leidde echter niet direct tot het gewenste overwicht voor Besiktas, dat goed wegkwam toen Günok na een half uur volledig miszat bij een hoekschop. Tot zijn opluchting zag hij de kopbal over gaan. Antalyaspor nam aan de hand van Fredy het initiatief in handen en kwam er regelmatig dreigend uit, maar Arthur Masuaku wist tot tweemaal toe erger te voorkomen voor Besiktas.

Tien minuten voor tijd viel alles op zijn plaats voor Besiktas. Bunyamin Balci mocht met rood vertrekken na een overtreding op de doorgebroken Nathan Redmond, die de daaropvolgende vrije trap op de hoek van de zestien zelf nam. Uit een klutssituatie wist Tosun uiteindelijk toe te slaan: 1-2. Aboubakar zorgde voor de kers op de taart. De Kameroener ontving de bal op fraaie wijze van Tayfur Bingöl en schoot het leer al vallend via de onderkant van de lat hard raak: 1-3.