Besiktas doet Fenerbahçe enorm plezier met zege op koploper Galatasaray

De titelstrijd in de Turkse Süper Lig ligt weer volledig open. Koploper Galatasaray speelde op bezoek bij Besiktas lange tijd met tien man en verloor ondanks een beauty van Lucas Torreira met 2-1 van Besiktas, waar Rafa Silva en Gedson Fernandes de doelpuntenmakers waren. Galatasaray heeft een voorsprong van zes punten op Fenerbahçe, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

In de 23ste minuut genoot Besiktas het balbezit op het middenveld. João Mario gaf mee aan Rafa Silva, die aan de linkerkant van het veld een sprint inzette richting de zestien en Davinson Sánchez te snel af was. Silva kapte de ex-Ajacied daarna ook nog uit, voor hij de korte hoek vond: 1-0.

Al snel volgde er een nieuwe meevaller voor Besiktas. Een diepe bal kwam terecht bij aanvaller Ernest Muci, die naar binnen trok en vlak bij de zestien lichtjes werd aangetikt door Galatasaray-middenvelder Przemyslaw Frankowski. De Pool werd met rood van het veld gestuurd.

Ondanks de ondertalsituatie kwam Galatasaray op slag van rust op gelijke hoogte. Torreira haalde vanaf een meter of dertig uit en zag zijn inzet schitterend in de bovenhoek belanden: 1-1.

Toch ging het na rust weer mis voor Galatasaray. João Mario kreeg de bal voor zijn voeten op randje zestien en loste een teleurstellend schot, dat bij de tweede paal tot assist werd gepromoveerd door Gedson Fernandes: 2-1.

Galatasaray-trainer Oman Buruk probeerde iets te forceren met het inbrengen van Dries Mertens, Ahmed Kutucu en Kaan Ayhan, maar het mocht niet baten. Galatasaray verloor, ondanks een late rode kaart voor Besiktas-spits Semih Kiliçsoy, en de titelstrijd in de Süper Lig ligt weer volledig open.

Besiktas kent met een vierde plaats een teleurstellend seizoen, maar doet met de zege wel uitstekende zaken in de strijd om plek drie, dat nu in handen is van Samsunspor. Besiktas heeft vier punten minder en een wedstrijd tegoed ten opzichte van zijn concurrent uit Samsun.