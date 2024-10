Belazerde Bertrand Traoré spreekt zich uit: ‘Ben hem nooit meer tegengekomen, is voor hem maar goed ook’

Bertrand Traoré blikt in een interview met De Telegraaf uitgebreid terug op zijn moeilijke jeugd. Tijdens zijn eerste jaren in Burkina Faso leefde de inmiddels 29-jarige aanvaller van Ajax in armoede.

Omdat zijn vader overleed toen hij nog een baby was, werd Traoré in zijn geboorteplaats Bobo-Dioulasso opgevoed door zijn moeder. “Het ging fout tijdens een operatie en helaas mocht hij maar 33 jaar oud worden”, begint de rechtsbuiten.

Van het geld dat Traoré zijn vader Isaï als voetballer verdiende heeft hij vlak voor zijn dood samen met zijn broer - de oom van Traoré - een klein huis gebouwd. Traoré kreeg echter al snel na het overlijden van zijn vader een nieuwe mokerslag te verwerken.

“Enkele jaren nadat mijn vader overleed en terwijl wij nog rouwden om zijn dood, heeft mijn oom ons belazerd. Er ontstonden problemen met mijn moeder, maar dat is een lang verhaal. Uiteindelijk bleek hij het totale huis te hebben verkocht. Dat kon, omdat de woning op mijn vaders en zijn naam stond en niet op naam van mijn moeder.”

“In één keer stonden mijn moeder, zus en ik op straat”, vervolgt Traoré. “Sindsdien ben ik mijn oom nooit meer tegengekomen. En dat is voor hem maar goed ook. Dankzij een financiële bijdrage van mijn twee broers konden we een klein huis huren.”

Traoré schopte het uiteindelijk als profvoetballer. Hij kwakkelde de afgelopen jaren met blessures en dacht in 2021 na een operatie aan een liesbreuk zelfs even aan stoppen. “Na alles wat ik had gedaan om de top te bereiken, mócht ik niet opgeven. Ik ben gemaakt om moeilijkheden te overwinnen”, besluit de international van Burkina Faso.

Traoré keerde afgelopen zomer transfervrij terug bij Ajax en kan onder trainer Francesco Farioli prima statistieken overleggen. In 638 speelminuten, verdeeld over 13, duels, was hij goed voor 4 goals en evenveel assists.