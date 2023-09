Bergkamp geopperd voor RvC Ajax: ‘Dan heb je het Ajax-bloed terug’

Woensdag, 6 september 2023 om 22:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:56

Het lijkt erop dat Dennis Bergkamp binnenkort zijn terugkeer gaat maken in de voetbalwereld. In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat Rob Jansen, de zaakwaarnemer van de voormalig Oranje-international, in op de trainerscarrière van Bergkamp. Volgens Jansen is de kans het grootst dat Bergkamp weer in Engeland aan de slag gaat.

Tot dusver werkte the Non-Flying Dutchman in de jeugd van Ajax, waarna hij vanaf 2011 gedurende zes jaar assistent-trainer van de Amsterdammers werd. In december 2017 werd hij op non-actief gezet, samen met trainer Marcel Keizer en Hennie Spijkerman. In 2019 was hij gedurende enkele maanden verantwoordelijk voor de veldtrainingen van het beloftenteam van Almere City FC. Dat was vooralsnog ook zijn laatste klus in de voetbalwereld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jansen verwacht echter dat daar dus snel verandering in gaat komen. "Dennis is thuis nu, in Blaricum. Ik zie hem veel en spreek hem veel. Het gaat heel goed met hem. Dat Dennis gaat terugkeren in de voetballerij, daar ben ik van overtuigd", aldus de belangenbehartiger, die samen met voormalig profvoetballers Wim Kieft en René van der Gijp en journalist Michel van Egmond een podcast heeft.

Waar die terugkeer van Bergkamp eventueel gaat plaatsvinden, weet Jansen nog niet. “Maar ik denk niet in Nederland. Ik denk eerder dat het richting Engeland is. Maar hij komt wel terug", benadrukt Jansen. Het zal daarbij waarschijnlijk niet gaan om een klus als hoofdtrainer. "Ik denk niet dat hij die ambitie heeft. Iets in het opleidingsgedeelte, misschien bij zijn oude liefde Arsenal, zou niet heel raar zijn. Hij komt wel terug, daar ben ik van overtuigd.”

Ook een eventueel dienstverband bij Ajax komt nog ter sprake. Bergkamp, die tussen 1986 en 1993 voor de hoofdstedelingen speelde, is daar volgens Jansen in de afgelopen jaren niet voor benaderd. "Niet alleen ik, ook meerdere mensen binnen Ajax hebben gezegd: waarom haal je niet mensen als Marco van Basten, Frank Rijkaard of Dennis Bergkamp voor de raad van commissarissen? Dan heb je het Ajax-bloed terug. Van Basten en Rijkaard wilden niet, terwijl Bergkamp nooit is gevraagd. Er zijn grote namen genoeg, Rijkaard was de allerbeste keuze geweest”, besluit de zaakwaarnemer.