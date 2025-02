Voormalig Manchester City-verdediger en WK-winnaar Benjamin Mendy tekent per direct een contract bij FC Zürich in Zwitserland. De linksback heeft na achttien maanden zijn contract bij FC Lorient verbroken, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano.

Mendy speelde in oktober zijn laatste en enige wedstrijd voor Lorient dit seizoen. De Fransman maakte toen nog vijf minuten in een competitieduel thuis tegen Annecy dat eindigde in 4-2 voor de thuisploeg. In totaal is hij vijftien keer uitgekomen voor Les Merlus.

Dit was genoeg reden voor hem om zijn contract bij Lorient te verbreken. Na een paar maanden zonder club te hebben gezeten tekent hij nu dus bij het Zwitserse FC Zürich. Zij staan momenteel achtste in de competitie.

Bij AS Monaco brak Mendy echt door. Hier zat hij in het elftal van onder anderen Kylian Mbappé en Bernardo Silva dat de Ligue 1 won in 2016/17. Mendy zat in 2018 ook bij de selectie van Frankrijk die het WK in Rusland won. Daarnaast speelde hij zes jaar bij Manchester City van 2017 tot en met 2023 waar hij drie keer de Premier League won.

In 2021 werd Mendy aangeklaagd voor seksueel misbruik en verkrachting. Hier werd uiteindelijk vrijgesproken. Door alle rechtszaken en controverse om hem heen kon hij toen maar weinig spelen en heeft hij in totaal in zijn laatste twee seizoenen maar één wedstrijd gespeeld.

De Engelse kampioen besloot zijn contract na deze twee seizoenen niet te verlengen en zo kwam Mendy zonder club te zitten. 23 maanden na zijn laatste officiële wedstrijd voor Manchester City bood Lorient hem een tweejarig contract aan. Hiermee keerde hij terug in het profvoetbal.

Bij Zürich zal de linksachter het tij proberen te keren voor de club die momenteel op een teleurstellende achtste plek staat. Samen met de Nederlandse trainer Ricardo Moniz en de Nederlandse spits Damienus Reverson moet de top zes behaald worden. Die plekken geven recht om mee te doen aan de kampioenschap-play-offs.