Belgische fans roepen om ontslag Domenico Tedesco na nederlaag tegen Frankrijk

Frankrijk heeft maandagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Nations League. In het duel met België bleek de ploeg van bondscoach Didier Deschamps te sterk: 1-2. Er heerste duidelijk onvrede in het Koning Boudewijnstadion, waar er geroepen werd om het aftreden van de bondscoach van België, Domenico Tedesco. Door de nederlaag zijn de Belgen vrijwel zeker veroordeeld tot het spelen van play-offs om degradatie naar League B.

PSV-aanvaller Johan Bakayoko moest genoegen nemen met een plek op de bank bij de Rode Duivels. Op de rechterflank kreeg Jeremy Doku de voorkeur van Tedesco, terwijl Leandro Trossard als linksbuiten speelde.

België kreeg in de 23ste speelminuut de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na het bekijken van de videobeelden gaf arbiter Irfan Peljto een strafschop aan Youri Tielemans na een overtreding op Loïs Openda. Tielemans schoot echter over.

Hoewel de Belgen in de eerste helft de nodige kansen creëerden, was het Frankrijk dat als eerste toesloeg. Kolo Muani schoot wél raak uit een strafschop die werd toegekend na een handsbal van Wout Faes: 0-1.

Toch kwam het thuisland voor het rustsignaal nog langszij. Timothy Castagne had een perfecte voorzet in huis op Openda, die doelman Mike Maignan met een rake kopbal verschalkte: 1-1.

Twee minuten nadat een doelpunt van Manu Koné werd afgekeurd wegens buitenspel, bleef de tweede treffer van Kolo Muani wél staan. De spits knikte binnen uit een voorzet van Lucas Digne: 1-2.

In de eindfase van de wedstrijd nam de Belgische druk op het vijandige doel toe, mede doordat Aurélien Tchouaméni met een tweede gele kaart van het veld gestuurd werd. België wist overigens niet meer te profiteren van het numerieke overwicht.